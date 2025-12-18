Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή οι αρχηγοί και 12 ακόμα μέλη κυκλώματος trafficking – «Παγίδευαν» γυναίκες από την Λατινική Αμερική

Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξε ένα κύκλωμα trafficking, το οποίο έφερνε γυναίκες από την Λατινική Αμερική και τις εκμεταλλευόταν σε οίκους ανοχής της Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν 15 άτομα, μεταξύ αυτών τρία αδέλφια που φέρονται να είχαν αρχηγικούς ρόλους στη δράση τη εγκληματικής ομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ως θύματα του κυκλώματος trafficking βρέθηκαν 4 γυναίκες από χώρες της Λατινικής Αμερικής (Κολομβία, Βραζιλία, Βενεζουέλα και Παραγουάη). Οι γυναίκες αυτές αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα και με χρήση ψεύτικων ή παραπλανητικών υποσχέσεων ως προς τους όρους εργασίας και τις αμοιβές τους πείστηκαν από το κύκλωμα να έρθουν να δουλέψουν στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι γυναίκες υποχρεώνονταν να προσφέρουν ερωτικές υπηρεσίες σε οίκους ανοχής και αμείβονταν με σημαντικά χαμηλότερα ποσά απ’ αυτά που τους έλεγαν ότι θα βγάζουν.

Όταν οι γυναίκες προσπαθήσαν να «αποδράσουν» από την κατάσταση, τα μέλη του κυκλώματος τις εμπόδιζαν λέγοντάς τους ότι εκείνες τους χρωστούσαν λεφτά.

Η δικογραφία, όπως έγινε γνωστό, περιλαμβάνει 5 οίκους ανοχής όπου εκδίδονταν κι άλλες γυναίκες. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι άντρες και γυναίκες, ανάλογα με τον ρόλο που είχαν στη δράση του κυκλώματος (μεταξύ άλλων οδηγοί, υπεύθυνες των οίκων ανοχής, τσιλιαδόροι κλπ). Συνολικά, στη δικογραφία βρίσκονται άλλα 20 άτομα που είχαν περιφερειακούς ρόλους.

Από τις αστυνομικές έρευνες μάλιστα προέκυψε και ότι τα αδέρφια αρχηγοί είχαν επεκτείνει τη δραστηριότητά τους και στα παράνομα τυχερά παιχνίδια («φρουτάκια»), ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζητούσαν τρόπους να νομιμοποιήσουν τα παράνομα κέρδη τους μέσω αγοράς ακινήτων.

Από τις παρακολουθήσεις των αστυνομικών φαίνεται να προέκυψε ότι πρόσωπα που εμπλέκονται στο κύκλωμα ευθύνονται και για τη θανάτωση μίας αρκούδας σε περιοχή της Δράμας, υπόθεση για την οποία σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία.

Σε έρευνες που έγιναν εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, ένα πυροβόλο όπλο κι ένα πολεμικό τυφέκιο.

Οι 15 συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και εις βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για σωρεία αδικημάτων.

Μεταξύ άλλων η δίωξη αφορά τις εξής πράξεις: συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης κατά συναυτουργία, εμπορία ανθρώπων τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα, (άμεση και απλή συνέργεια στην προηγούμενη πράξη), μαστροπεία κατά συναυτουργία (άμεση και απλή συνέργεια στην πράξη αυτή), διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών (απλή συνέργεια στην πράξη αυτή), νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις (άμεση και απλή συνέργεια σε αυτή), διακεκριμένη περίπτωση κατοχής πυροβόλου όπλου και πολεμικού τυφεκίου, παράνομη οπλοκατοχή.

Όλοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.