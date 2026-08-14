Καιρός σήμερα: Πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και μελτέμια έως 9 μποφόρ

Ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, συνεχίζει με χαμηλότερες θερμοκρασίες, δυνατούς ανέμους και κατά τόπους βροχές και καταιγίδες. Τα περισσότερα φαινόμενα αναμένονται στα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η εικόνα θα είναι γενικά καλύτερη.

Από τις μεσημεριανές ώρες το σκηνικό του καιρού σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, θα γίνει πιο άστατο στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με τα περισσότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις. Στα δυτικά θα φτάνουν τα 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τα 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα αγγίζουν τα 8 και πιθανώς τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ.

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Αισθητή θα είναι και η πτώση της θερμοκρασίας. Στις περισσότερες περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει τους 28 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πιο υψηλές θερμοκρασίες, από 34 έως 36 βαθμούς, αναμένονται τοπικά στο Ιόνιο, στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, στη νότια Κρήτη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

ΑΤΤΙΚΗ

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Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη δυτική και την ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, όμως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική Στερεά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, στα ανατολικά 7 με 8 και στη νότια Εύβοια πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και στις βόρειες Κυκλάδες πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.