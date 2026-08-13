Ryanair: Ίχνη πουλιού βρέθηκαν στον κινητήρα του αεροσκάφους που έσπασε το παράθυρο και κινδύνευσε ο Σέρβος επιβάτης

Ίχνη πουλιού βρέθηκαν στον κινητήρα του αεροσκάφους τύπου Boeing 737 NG της Ryanair, ένας επιβάτης του οποίου βρέθηκε με το πάνω μέρος του σώματός του έξω από σπασμένο παράθυρο, λίγο μετά την απογείωση από την Ελλάδα. Αυτή την εξέλιξη στην υπόθεση, ανακοίνωσε την Πέμπτη (13/8/26) το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) των ΗΠΑ.

Το NTSB διερευνά το περιστατικό κατά το οποίο ένα τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε από το αεροσκάφος της Ryanair και έσπασε το παράθυρο. Το αεροσκάφος, το οποίο είχε προορισμό τη Γερμανία, είχε απώλεια πίεσης και ο πιλότος χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, στην προκαταρκτική του έκθεση για το περιστατικό της 10ης Ιουλίου, το NTSB ανέφερε ότι το πλήρωμα πτήσης είχε αναφέρει τέσσερα ύποπτα περιστατικά πρόσκρουσης πουλιών στον κινητήρα υπ’ αριθμόν 2 του αεροσκάφους, κατά τους 12 μήνες που προηγήθηκαν του συμβάντος.

«Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν υπολείμματα πτηνών σε δύο από τις περιπτώσεις», αν και δεν διαπιστώθηκε κάποια ζημιά κατά τη διάρκεια της μετέπειτα συντήρησης, όπως σημείωσε η υπηρεσία.

Το NTSB ανέφερε ότι ο κινητήρας CFM είχε επιθεωρηθεί τον Μάιο, χωρίς να εντοπιστούν προβλήματα.

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Η Boeing και η Ryanair αρνήθηκαν να σχολιάσουν την Πέμπτη (13/8/26).

Το NTSB, μια ανεξάρτητη αμερικανική κυβερνητική υπηρεσία που διερευνά ατυχήματα στις πολιτικές μεταφορές, ηγείται της έρευνας για την πτήση της Ryanair.

Η υπηρεσία δήλωσε ότι εξετάζει κατά πόσο το περιστατικό παρουσιάζει ομοιότητες με άλλες περιπτώσεις, όπως μια βλάβη κινητήρα τον Απρίλιο του 2018 σε πτήση της αμερικανικής Southwest Airlines, η οποία οδήγησε στον θάνατο επιβάτη που παρασύρθηκε εν μέρει έξω από το παράθυρο.

«Η ερευνητική ομάδα είναι ενήμερη για προηγούμενα… συμβάντα με παρόμοια μοντέλα κινητήρων, τα οποία προκάλεσαν ζημιές στις εισαγωγές αέρα ή στα καλύμματα των κινητήρων καθώς και στη δομή της ατράκτου», αναφέρεται στην έκθεση. «Η διαπίστωση τυχόν σχετικών ομοιοτήτων ή λεπτομερειών μεταξύ αυτού του ατυχήματος και προηγούμενων συμβάντων αποτελεί ακόμη αντικείμενο έρευνας».

Ο επικεφαλής της FAA, Bryan Bedford, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters: «Δεν νομίζω ότι οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν πως (το πρόσφατο πρόβλημα της Ryanair) προσομοιάζει με το περιστατικό της Southwest».