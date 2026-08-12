Θεσσαλονίκη: «Είχα μπουχτίσει από τη δουλειά» λέει ο 59χρονος που έβαλε έξι φωτιές στη Σίνδο

Στο γεγονός ότι είχε μπουχτίσει από τη δουλειά απέδωσε τις φωτιές που έβαζε στη Σίνδο ο 59χρονος άνδρας, που πήρε προθεσμία από τον ανακριτή Θεσσαλονίκης για να απολογηθεί την Παρασκευή 14 Αυγούστου.

Ο 59χρονος που ομολόγησε ότι ευθύνεται για έξι φωτιές στη Σίνδο Θεσσαλονίκης φέρεται να εμφανίστηκε μετανιωμένος και να ζήτησε συγγνώμη.

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«Ήθελα να ξεδίνω από τη δουλειά. Χθες πήρα άδεια από τη δουλειά κι έφυγα νωρίτερα. Όταν ξύπνησα το απόγευμα, ήπια δύο ποτηράκια ρετσίνα. Όταν τελείωσα με το ποτό, πήρα το αυτοκίνητό μου για να πάω βόλτα.

Μαζί μου πήρα και αρκετές χαρτοπετσέτες για να τις χρησιμοποιήσω για να βάλω φωτιές. Από χαζομάρα έβαζα τις φωτιές. Εκτόνωνα την κούραση που είχα από τη δουλειά μου. Δεν είχα κάποιον ιδιαίτερο λόγο που τις προκαλούσα ούτε ήθελα να εκδικηθώ κάποιον», φέρεται να είπε ενώπιον του εισαγγελέα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA την Τετάρτη (12.08.2026).

Η δράση του 59χρονου που κατηγορείται για εμπρησμούς έχει καταγραφεί σε βίντεο – ντοκουμέντο.

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Στο βίντεο, ο κατηγορούμενος εμφανίζεται να οδηγεί ένα μπλε αυτοκίνητο και να σταματά στην άκρη του δρόμου, σε σημείο όπου υπάρχει πυκνή βλάστηση.

Στη συνέχεια κατεβαίνει από το όχημά του και στέκεται για λίγα δευτερόλεπτα κοντά στα δέντρα. Αμέσως μετά επιστρέφει στο αυτοκίνητο και απομακρύνεται, ενώ πίσω του αρχίζουν να διακρίνονται οι πρώτες φλόγες και πυκνός καπνός.

Παρότι έχει ομολογήσει και τους 6 εμπρησμούς, στο «μικροσκόπιο» του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής έχουν μπει κι άλλοι από τον Μάιο μέχρι σήμερα, στους οποίους εκτιμούν πως ενδέχεται να εμπλέκεται ο συγκεκριμένος άνδρας.

Μία εστία εκδηλώθηκε στις 8 Αυγούστου, από την οποία κάηκαν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Σε άλλη φωτιά που έβαλε στις 9 Αυγούστου, κάηκαν περίπου 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης, ενώ στις 11 Αυγούστου, μέσα σε μία μόλις ημέρα, ο 59χρονος φέρεται να προκάλεσε τέσσερις ακόμη εστίες πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή.

Μπαράζ συλλήψεων

Την ίδια στιγμή, σε μπαράζ συλλήψεων έχει προχωρήσει η διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και στις 11 Αυγούστου έχουν πραγματοποιηθεί 278 συλλήψεις, από τις οποίες οι 248 είναι από αμέλεια και οι 30 από πρόθεση.

Είναι χαρακτηριστικό πως στις 10 Αυγούστου, μέσα σε μόλις μία ημέρα, επιβλήθηκαν τρία διοικητικά πρόστιμα για χρήση ψησταριάς σε Αττική, Εύβοια και Κρήτη, ενώ οι περιοχές αυτές βρίσκονταν σε «πορτοκαλί» συναγερμό.

Στην Πολιτική Προστασία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (12.08.2026) έκτακτη σύσκεψη για τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και αποφασίστηκε η χώρα να τεθεί σε «κόκκινο» συναγερμό και την Πέμπτη (13.08.2026).