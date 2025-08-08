Συμβαίνει τώρα:
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος για κατοχή και διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω διαδικτύου

Οι Αρχές εντόπισαν στην κατοχή του ανήλικου, περίπου 1.000 αρχεία εικόνων και βίντεο
Ένας ανήλικος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος για κατοχή μεγάλης ποσότητας υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Οι Αρχές εντόπισαν στην κατοχή του ανήλικου, περίπου 1.000 αρχεία εικόνων και βίντεο με περιεχόμενο σχετικό με παιδική πορνογραφία.

Οι αστυνομικές Αρχές έφτασαν στα ίχνη του μετά από καταγγελία που δόθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, σχετικά με χρήστη διαδικτυακής πλατφόρμας που φέρεται να προετοιμαζόταν να διακινήσει υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Όλα τα στοιχεία και πληροφοριακά δεδομένα που συλλέχθηκαν, τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και μετά από αλληλογραφία με τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και από την περαιτέρω αστυνομική προανάκριση, προέκυψαν τα στοιχεία και ο τόπος κατοικίας του εμπλεκόμενου.

Ακολούθησε έρευνα, χθες (07/08/2025) το πρωί, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, παρουσία αρμοδίου δικαστικού λειτουργού, στην οικία του εμπλεκόμενου, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Από την επιτόπια ψηφιακή ανάλυση που διενεργήθηκε στα κατασχεθέντα κινητά τηλέφωνα, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορουμένου στην υπόθεση, ενώ εντοπίστηκαν αρχεία πορνογραφίας ανηλίκων, πράξη για την οποία συνελήφθη.

Η διαδικασία για την περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση των κατασχεθέντων ψηφιακών πειστηρίων από την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.

