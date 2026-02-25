Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο άνδρας που είχε αποδράσει από το «Ιπποκράτειο»

Συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης 25.02.2026, ο δραπέτης από το νοσοκομείο «Iπποκράτειο» στη Θεσσαλονίκη.

Οι αστυνομικοί σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφεραν να εντοπίσουν τον δραπέτη στον οικισμό Ρομά Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη.

Ο άνδρας διέφυγε από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές, που εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.

Ο 47χρονος είχε δραπετεύσει το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας 23.02.2026 από την Καρδιολογική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, όπου είχε μεταφερθεί ένα 24ωρο νωρίτερα για ιατρικές εξετάσεις λόγω καρδιολογικού προβλήματος που επικαλέστηκε.

Αργότερα μεταφέρθηκε από τη ΜΕΘ σε απλό θάλαμο της Καρδιολογικής Κλινικής, όπου και τελούσε υπό φρούρηση δύο αστυνομικών. Ωστόσο, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, κατάφερε να διαφύγει.

Να σημειωθεί ότι ο κρατούμενος είχε συλληφθεί την Κυριακή (22.02.2026) από την ΟΠΚΕ και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο καθώς αντιμετώπισε καρδιακό πρόβλημα την ώρα που ήταν στο τμήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί δεν αφήσαν τους αστυνομικούς να μπουν στον θάλαμο, καθώς υπήρχαν και άλλοι τρεις ασθενείς.

Σε βάρος του είχε καταδικαστική απόφαση, για διακεκριμένες κλοπές.