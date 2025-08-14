Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη υπάλληλος της ΑΑΔΕ για δωροδοκία – Είχε ζητήσει 4.000 ευρώ και ένα κινητό

Ο υπάλληλος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε ανακριτή.
Υπάλληλος ελεγκτικής Αρχής του Δημοσίου (ΑΑΔΕ) συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για δωροδοκία, από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος.

Η σύλληψή του υπαλλήλου για δωροδοκία στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε αφότου πήρε το χρηματικό ποσό, ύψους 4.000 ευρώ, καθώς και το κινητό τηλέφωνο, τα οποία είχε απαιτήσει, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, προκειμένου να μειώσει ένα πρόστιμο που είχε επιβάλει σε κάποιον πολίτη. 

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για δωροληψία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής, καθώς και παράβαση καθήκοντος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

