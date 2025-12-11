Θεσσαλονίκη: Το μήνυμα της ΕΛΑΣ για τον 90χρονο που έθαψε ζωντανό τον σκύλο του – Δείτε σοκαριστικές φωτογραφίες

«Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει 2 και ποιος 4 πόδια». Με αυτήν την πρόταση η ΕΛΑΣ σχολίασε στα social media την σοκαριστική υπόθεση με τον 90χρονο στη Θεσσαλονίκη όπου έθαψε ζωντανό τον σκύλο του.

Ανεβάζοντας τις φρικιαστικές φωτογραφίες όπου ο 17χρονος σκύλος είναι θαμμένος σε χωράφι στη Θεσσαλονίκη, έχοντας -ευτυχώς- έξω την μουσούδα του, η ΕΛΑΣ ανήρτησε τα όσα αντίκρυσαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Θερμαϊκού όταν ενημερώθηκαν για το σκυλάκι που ήταν δεμένο, φιμωμένο και θαμμένο στο χωράφι. Χάρη στην άμεση επέμβαση των αστυνομικών και ενός περαστικού, ο ηλικιωμένος σκύλος μεταφέρθηκε ζωντανός στον Σύνδεσμο Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης για κτηνιατρική φροντίδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον 90χρονο ιδιοκτήτη του που ισχυρίστηκε πως το έθαψε γιατί δεν ήθελε να το βλέπει να υποφέρει, επιβλήθηκε πρόστιμο 30.300 ευρώ και σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη με την κατηγορία της απόπειρας θανάτωσης ζώου συντροφιάς.

«Καμία ζωή δεν αξίζει τέτοια μεταχείριση»

Ακολουθεί η ανάρτηση της ΕΛΑΣ:

«Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει δύο και ποιος τέσσερα πόδια. Χθες στη Νέα Μηχανιώνα, αστυνομικοί του ΑΤ Θερμαϊκού, αντίκρισαν ένα αποτρόπαιο θέαμα. Σκυλί δεμένο, φιμωμένο και θαμμένο σε χωράφι της περιοχής. Κατάφεραν να το ξεθάψουν με τα χέρια τους και να το παραδώσουν ζωντανό στον Σύνδεσμο Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης για κτηνιατρική φροντίδα», αναφέρεται αρχικά στην ανάρτηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει δύο και ποιος τέσσερα πόδια.

Χθες στη Νέα Μηχανιώνα, αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού, αντίκρισαν ένα αποτρόπαιο θέαμα. Σκυλί δεμένο, φιμωμένο και θαμμένο σε χωράφι της περιοχής.

Κατάφεραν να το ξεθάψουν με τα χέρια τους και να το παραδώσουν… pic.twitter.com/7Qk72rIwQB — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) December 11, 2025

«Respect στον περαστικό συμπολίτη μας, που το εντόπισε και μας ενημέρωσε άμεσα. Ο δράστης συνελήφθη και του επιβλήθηκε πρόστιμο 30.300 ευρώ. Φροντίζουμε τα ζώα. Καμία ζωή δεν αξίζει τέτοια μεταχείριση», καταλήγει η ανάρτηση.