Θεσσαλονίκη: Βίντεο με τη στιγμή που αυτοκίνητο κινείται ανάποδα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας

Το τραγικό λάθος του οδηγού καταγράφηκε σε βίντεο από περαστικό. Ήταν βράδυ Δευτέρας (19-01-2026), όταν αυτοκίνητο φαίνεται να έχει μπει ανάποδα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας στη Θεσσαλονίκη και να κινείται για λίγα μέτρα ανάποδα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε το voria.gr, το αυτοκίνητο κινείται στην άκρη της κεντρικής λεωφόρου στη Θεσσαλονίκη και ο οδηγός έχει ανάψει τα «αλάρμ». Προφανώς είχε συνειδητοποιήσει σε εκείνο το σημείο το λάθος του και προσπαθούσε να βρει διέξοδο. Το έκανε στο πρώτο στενό που συνάντησε, όταν αποφάσισε να στρίψει.

Έκπληκτοι οι αυτόπτες μάρτυρες κοιτούσαν την πορεία του αυτοκινήτου, την ώρα που η κυκλοφορία ήταν αυξημένη, όπως φαίνεται στο βίντεο. Ευτυχώς, τα χειρότερα αποφεύχθηκαν και δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα.

Παραμένει άγνωστο το πώς ακριβώς το συγκεκριμένο όχημα έφτασε στο σημείο να κινείται ανάποδα, σε έναν από τους πλέον γνωστούς μονοδρομημένους δρόμους της πόλης, με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας.

Υπενθυμίζεται πως διαθέσιμη για όλους τους πολίτες είναι μια πολύ σημαντική υπηρεσία, ώστε να διαπιστώνουν, ανά πάσα στιγμή, αν έχουν «συλληφθεί» από τις «έξυπνες» κάμερες της Τροχαίας. Συγκεκριμένα, μέσω του myAADE, ο οποιοσδήποτε μπορεί να μάθει αν έχει κάνει παράβαση και το πρόστιμο που του έχει επιβληθεί.