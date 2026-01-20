Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Βίντεο με τη στιγμή που αυτοκίνητο κινείται ανάποδα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας

Ακόμα ένα λάθος οδηγού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, που καταγράφηκε σε βίντεο
Εικόνα από το λάθος του οδηγού στη Θεσσαλονίκη
Εικόνα από το λάθος του οδηγού στη Θεσσαλονίκη

Το τραγικό λάθος του οδηγού καταγράφηκε σε βίντεο από περαστικό. Ήταν βράδυ Δευτέρας (19-01-2026), όταν αυτοκίνητο φαίνεται να έχει μπει ανάποδα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας στη Θεσσαλονίκη και να κινείται για λίγα μέτρα ανάποδα. 

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε το voria.gr, το αυτοκίνητο κινείται στην άκρη της κεντρικής λεωφόρου στη Θεσσαλονίκη και ο οδηγός έχει ανάψει τα «αλάρμ». Προφανώς είχε συνειδητοποιήσει σε εκείνο το σημείο το λάθος του και προσπαθούσε να βρει διέξοδο. Το έκανε στο πρώτο στενό που συνάντησε, όταν αποφάσισε να στρίψει.

Έκπληκτοι οι αυτόπτες μάρτυρες κοιτούσαν την πορεία του αυτοκινήτου, την ώρα που η κυκλοφορία ήταν αυξημένη, όπως φαίνεται στο βίντεο. Ευτυχώς, τα χειρότερα αποφεύχθηκαν και δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα.

Παραμένει άγνωστο το πώς ακριβώς το συγκεκριμένο όχημα έφτασε στο σημείο να κινείται ανάποδα, σε έναν από τους πλέον γνωστούς μονοδρομημένους δρόμους της πόλης, με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας.

Υπενθυμίζεται πως διαθέσιμη για όλους τους πολίτες είναι μια πολύ σημαντική υπηρεσία, ώστε να διαπιστώνουν, ανά πάσα στιγμή, αν έχουν «συλληφθεί» από τις «έξυπνες» κάμερες της Τροχαίας. Συγκεκριμένα, μέσω του myAADE, ο οποιοσδήποτε μπορεί να μάθει αν έχει κάνει παράβαση και το πρόστιμο που του έχει επιβληθεί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
191
126
109
99
95
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Μπλόκο» στις εφέσεις για την κληρονομία του Γιώργου Τράγκα - Παύθηκε ο συνεκτελεστής της διαθήκης
«Καταλογίστηκαν (στον Ivo Ottavio Francencon) άπιστες πληρωμές, οι οποίες δεν σχετίζονταν με την κληρονομία και οι οποίες υπερέβαιναν το ποσό των 307.000 ευρώ και οι οποίες προσπόρισαν παράνομο όφελος στη Μαρία Καρρά»
Ο Γιώργος Τράγκας / ΑΠΕ-ΜΠΕ
Newsit logo
Newsit logo