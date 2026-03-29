Θεσσαλονίκη: Υπό κράτηση μέχρι την εκδίκαση του αυτόφωρου η 77χρονη για τον θάνατο του ηλικιωμένου συζύγου της

Αναβλήθηκε για αύριο, Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, η δίκη της 77χρονης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει συλληφθεί μετά τον θάνατο του ηλικιωμένου συζύγου της στο σπίτι τους, στα Κουφάλια ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα είχε κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του.

Η ηλικιωμένη πρόκειται να δικαστεί στο Αυτόφωρο για παραβίαση περιοριστικών όρων, καθώς φέρεται να μην τήρησε την υποχρέωση να μην πλησιάζει τον 82χρονο σύζυγό της σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων. Μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Την ίδια ώρα, ο εισαγγελέας διέταξε επείγουσα προκαταρκτική εξέταση, ώστε να ολοκληρωθεί άμεσα η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 82χρονου, που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα του Σαββάτου 28.03.2026, μέσα στο σπίτι του, ύστερα από κλήση γείτονα στην αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο τον βρήκαν πεσμένο στο πάτωμα χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ εκτιμάται ότι βρισκόταν εκεί για αρκετές ώρες χωρίς να του έχει παρασχεθεί βοήθεια.

Η 77χρονη συνελήφθη για παράλειψη προσφοράς βοήθειας, καθώς φέρεται να μην ειδοποίησε τις αρχές, παρότι ο σύζυγός της είχε καταρρεύσει από το μεσημέρι.

Παράλληλα, η υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς λίγες ημέρες πριν είχε κατατεθεί καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της. Ο 82χρονος είχε αναφέρει ότι είχε δεχθεί χτυπήματα, ζητώντας να εξεταστεί από ιατροδικαστή, χωρίς ωστόσο να επιθυμεί ποινική δίωξη.

Από την πλευρά της, η 77χρονη είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο σύζυγός της την κατηγορούσε άδικα και ότι υπήρχαν εντάσεις μεταξύ τους για προσωπικούς λόγους.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αρχών, ο ηλικιωμένος φέρει εξωτερικές κακώσεις, ωστόσο δεν έχει ακόμη αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο, ακόμη και αυτό της εγκληματικής ενέργειας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να είναι καθοριστικά για την πορεία της υπόθεσης.