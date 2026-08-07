Θήβα: Καβγάς ξέφυγε από κάθε έλεγχο – Άνδρας εμβόλιζε επανειλημμένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στη Θήβα το βράδυ της Πέμπτης 06.08.2026, όταν ένα φραστικό επεισόδιο μετατράπηκε σε άγριο καυγά.

Ο καυγάς που ξέφυγε από κάθε έλεγχο, συνέβη στην οδό Λοξής Φάλαγγος στη Θήβα, με αποτέλεσμα ο ένας να μπει στο αυτοκίνητό του και να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο όχημα του άλλου.

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Σύμφωνα με το radiothiva.gr, όλα ξεκίνησαν από έναν έντονο φραστικό διαπληκτισμό ανάμεσα σε έναν Ρομά και έναν αλλοδαπό άνδρα. Αρχικά οι δύο άνδρες βρίσκονταν πεζοί, ωστόσο η κατάσταση δεν άργησε να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας άνδρας επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και φέρεται να έπεσε με αυτό επανειλημμένα πάνω στο παρκαρισμένο όχημα του άλλου άνδρα.

Από τα χτυπήματα προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο σταθμευμένο αυτοκίνητο, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση.

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Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε και δυνάμεις έφτασαν γρήγορα στο σημείο, επεμβαίνοντας προτού η κατάσταση πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.

Οι δύο εμπλεκόμενοι μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο Αστυνομικό Τμήμα Θήβας, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.