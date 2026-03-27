Ελλάδα

Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν στην τεχνητή λίμνη στη Χαλκιδική – Ανήκουν σε 2 άτομα

Είχαν βρεθεί στις αρχές Μαρτίου σε λίμνη ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Σιθωνία
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Σε θρίλερ εξελίχθηκε η υπόθεση με τον εντοπισμό οστών σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου στη Χαλκιδική στις αρχές του Μαρτίου. Η ιατροδικαστική εξέταση απέδειξε πως τα οστά δεν ανήκουν σε ένα άτομο αλλά σε δύο.

Τα οστά βρέθηκαν στις 3 Μαρτίου, στην τεχνητή λίμνη του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Σιθωνία Χαλκιδικής και αμέσως σήμανε συναγερμός. Αν και αρχικά είχε εκτιμηθεί πως ανήκουν σε ένα άτομο, η ιατροδικαστική εξέταση έφερε νέα δεδομένα, περιπλέκοντας περισσότερο τις έρευνες των αρχών.

Τα οστά ανήκουν εν τέλει σε δύο άτομα διαφορετικής ηλικίας, έδειξαν οι εξετάσεις και φέρεται πως βρίσκονταν στο σημείο αρκετό καιρό.

Αναπάντητα τα ερωτήματα για τα οστά που βρέθηκαν στη βαλίτσα

Την ίδια στιγμή, οι αρχές καλούνται να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ και για το δεύτερο περιστατικό με εντοπισμό οστών στη Χαλκιδική.

Υπενθυμίζεται πως σε αυτήν την περίπτωση, τα οστά βρέθηκαν μέσα σε βαλίτσα κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού.

Μέχρι και σήμερα, το θύμα δεν έχει ταυτοποιηθεί ενώ εκτιμάται πως τα οστά ανήκουν σε γυναίκα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
240
158
106
101
46
Newsit logo
Newsit logo