Ελλάδα

Χαλκιδική: Θρίλερ με ανθρώπινο κρανίο και οστά που εντοπίστηκαν σε τεχνητή λίμνη

Φως στην ταυτότητα του ατόμου και στα αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων
Περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Θρίλερ έχει δημιουργηθεί στη Χαλκιδική, με τις έρευνες των αστυνομικών αρχών να συνεχίζονται, ύστερα από τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών σε μεγάλη ξενοδοχειακή εγκατάσταση στη Σιθωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε στις 3 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε τεχνητή λίμνη που ανήκει σε παλιό συγκρότημα της δεκαετίας του 1970.

Τα οστά εντοπίστηκαν στον πυθμένα της λίμνης, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές στη Χαλκιδική, οι οποίες ερευνούν την υπόθεση εξετάζοντας κάθε πιθανό σενάριο αναφέρει το voria.gr.

Εκτιμάται ότι τα ευρήματα βρίσκονταν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς η λίμνη δεν είχε υποστεί πρόσφατο καθαρισμό.

Το υλικό έχει ήδη μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, όπου ειδικοί θα προχωρήσουν σε αναλύσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα του ατόμου, αλλά και οι συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Θεσσαλονίκη: «Ξαφνικά τον άρπαξε και τον έριξε κάτω» λέει αυτόπτης μάρτυρας για το άγριο ξύλο μεταξύ οδηγού ΟΑΣΘ και πολίτη που στάθμευσε παράνομα
«Ξαφνικά, χωρίς να το περιμένω, κατέβηκε και ο οδηγός του λεωφορείου και τον άρπαξε, τον σήκωσε και τον έριξε κάτω», λέει στο newsit.gr αυτόπτης μάρτυρας
Οδηγός ΟΑΣΘ 13
Νεκρός από ανακοπή 46χρονος στο Ναύπλιο μετά από τσίμπημα μέλισσας - Του προκάλεσε αλλεργικό σοκ
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, με τον 46χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο από ανακοπή καρδιάς.  
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Newsit logo
Newsit logo