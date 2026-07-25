Μαφία της Κρήτης: Στο μικροσκόπιο των Αρχών ιατροδικαστής και τοξικολόγος – Ψευδείς γνωματεύσεις και εκβιασμοί

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η έρευνα για τη λεγόμενη «Μαφία της Κρήτης», καθώς οι αστυνομικές Αρχές αποκαλύπτουν εκτεταμένο δίκτυο διασυνδέσεων που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έφτανε μέχρι δημόσιους λειτουργούς και κρίσιμες κρατικές υπηρεσίες.

Η έρευνα για τη «Μαφία της Κρήτης», που συνεχίζεται μετά το «ξεδόντιασμα» της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά τον Σεπτέμβριο του 2025, οδήγησε στην ταυτοποίηση ακόμη 20 ατόμων, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον ένας ιατροδικαστής και ένας τοξικολόγος, οι οποίοι συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη και κατηγορούνται για δωροληψία.

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Οι εξελίξεις προέκυψαν έπειτα από νέες καταγγελίες πολιτών που είχαν πέσει θύματα εκβιασμών ή είχαν ζημιωθεί από τη δράση της οργάνωσης, με αποτέλεσμα να ανοίξουν νέοι κύκλοι ερευνών.

Σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων, ταξίαρχο Κανέλλο Νικολάου, η συνεχιζόμενη έρευνα αποκάλυψε ότι τα επιμέρους μέλη της οργάνωσης λειτουργούσαν ως ενιαίο επιχειρησιακό σχήμα, με δράση στη διακίνηση ναρκωτικών και παράνομου οπλισμού και με κοινό κέντρο λήψης αποφάσεων.

Παράλληλα, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι η οργάνωση είχε αποκτήσει πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και διωκτικούς μηχανισμούς, αξιοποιώντας τη συνεργασία αστυνομικών και διοικητικών στελεχών, οι οποίοι φέρονται να διευκόλυναν την εγκληματική της δράση.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που αφορούν τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να εξέδιδαν ή να επιχειρούσαν να εκδώσουν επιστημονικά ατεκμηρίωτες ή ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις, με σκοπό να ευνοήσουν τη δικονομική θέση εμπλεκομένων, έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων.

Οι αστυνομικοί έχουν καταγράψει συνολικά οκτώ περιπτώσεις δωροληψίας. Για τέσσερις από αυτές, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη συγκεντρωθεί επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, ενώ για τις υπόλοιπες αναμένεται να ζητηθεί επανεξέταση των σχετικών εκθέσεων.

Η έρευνα δεν περιορίζεται στη συγκεκριμένη δικογραφία. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., σε συνεργασία με την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, εξετάζει και άλλες υποθέσεις που είχαν χειριστεί οι δύο κατηγορούμενοι, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν αντίστοιχες παράνομες παρεμβάσεις.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, υποστράτηγος Γεώργιος Δούκης, έκανε λόγο για μια πολυεπίπεδη έρευνα που αποκάλυψε τις βαθιές διασυνδέσεις του οργανωμένου εγκλήματος με θεσμικούς φορείς.

«Στο οργανωμένο έγκλημα δεν υπάρχει μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Κάτω από την επιφάνεια κρύβεται ένα δίκτυο συνεργειών και συμφερόντων που εκτείνεται πολύ πέρα από τους άμεσα εμπλεκόμενους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν από τις δικαστικές Αρχές δεκάδες ακόμη πρόσωπα, τα περισσότερα εκτός φυλακής, στο πλαίσιο της νέας δικογραφίας που σχηματίστηκε για την υπόθεση.