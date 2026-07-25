Ελλάδα

Καιρός αύριο: Βελτίωση με ισχυρούς βοριάδες και θερμοκρασίες κάτω από τους 30 βαθμούς

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ
ΚΑΙΡΟΣ Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο καιρός για αύριο Κυριακή (26.07.2026) θα είναι γενικά αίθριος και θα υπάρχει μια σταδιακή υποχώρηση της κακοκαιρίας, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Επιπλέον, οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμιαία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά, όπως αναφέρει στην πρόγνωση του καιρού η ΕΜΥ.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα στα παράκτια νότιοι.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 32 με 33 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα δυτικών διευθύνσεων.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 με 33 και τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στην ανατολική και τη νότια Κρήτη έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 και στην Κρήτη έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
122
104
86
79
76
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εντοπίστηκαν το κινητό και το πορτοφόλι του Σταύρου Γεωργίου - Νέο βίντεο με τον 28χρονο λίγο μετά τη δολοφονία του ποινικολόγου
Το βίντεο ντοκουμέντο με τον Αιγύπτιο να φεύγει από το δικηγορικό γραφείο του Σταύρου Γεωργίου και το ανοιχτό ενδεχόμενο εμπλοκής περισσότερων ατόμων στο έγκλημα
Ο 28χρονος Αιγύπτιος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου
Μαφία της Κρήτης: Στο μικροσκόπιο των Αρχών ιατροδικαστής και τοξικολόγος – Ψευδείς γνωματεύσεις και εκβιασμοί
Οι εξελίξεις προέκυψαν έπειτα από νέες καταγγελίες πολιτών που είχαν πέσει θύματα εκβιασμών ή είχαν ζημιωθεί από τη δράση της οργάνωσης, με αποτέλεσμα να ανοίξουν νέοι κύκλοι ερευνών
Μαφία της Κρήτης: Στο μικροσκόπιο των Αρχών ιατροδικαστής και τοξικολόγος – Ψευδείς γνωματεύσεις και εκβιασμοί
Newsit logo
Newsit logo