Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Ηράκλειο στη περιοχή Άγιοι Δέκα: Μήνυμα από το 112

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (25.08.2026) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι Δέκα Ηρακλείου Κρήτης. Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Για το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στο Ηράκλειο κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ με 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 ελικόπτερα.

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Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Γόρτυνας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι Δέκα, Ηρακλείου Κρήτης.

Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 4 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.