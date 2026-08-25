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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Ηράκλειο στη περιοχή Άγιοι Δέκα: Μήνυμα από το 112

Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ με 8 οχήματα και 4 ελικόπτερα
Φωτιά στο Ηράκλειο στη περιοχή Άγιοι Δέκα
Φωτιά στο Ηράκλειο στη περιοχή Άγιοι Δέκα / Antonis Vaso Mpalasakis
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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (25.08.2026) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι Δέκα Ηρακλείου Κρήτης. Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Για το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στο Ηράκλειο κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ με 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 ελικόπτερα.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Γόρτυνας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.

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