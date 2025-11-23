Ελλάδα

Θρήνος στο Ηράκλειο: Κοριτσάκι στην Τύλισο ξεψύχησε στην αγκαλιά της μητέρας του μετά από αιφνίδια αδιαθεσία

Tο παιδί βρισκόταν στο αυτοκίνητο μαζί με τη μητέρα του στο χωριό Τύλισος στο Ηράκλειο
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Η τοπική κοινωνία στο χωριό Τύλισος στο Ηράκλειο έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τον αιφνίδιο θάνατο ενός κοριτσιού δύο ετών, το οποίο κατέρρευσε ενώ βρισκόταν με τη μητέρα του στο αυτοκίνητο.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε ενώ το παιδί βρισκόταν στο αυτοκίνητο μαζί με τη μητέρα του στο χωριό Τύλισος στο Ηράκλειο και παρουσίασε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία.

Η μητέρα σταμάτησε αμέσως στην άκρη του δρόμου, όμως παρά τις προσπάθειές της, το μικρό κορίτσι κατέληξε στην αγκαλιά της,  σύμφωνα με τον malevizioti.

Η οικογένεια, ιδιαίτερα αγαπητή στην περιοχή, έχει ακόμη δύο παιδιά – ένα αγόρι και ένα κορίτσι – και η τραγική απώλεια έχει σκορπίσει ανείπωτη οδύνη στο χωριό.

