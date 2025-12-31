Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Τι είναι τα αθόρυβα πυροτεχνήματα και πως συμβάλουν στην προστασία των ζώων

Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς αναλαμβάνει πρωτοβουλία ενημέρωσης με αντικείμενο τα αθόρυβα πυροτεχνήματα και την υιοθέτησή τους κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων
Πυροτεχνήματα
Πυροτεχνήματα / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και με τη στήριξη φιλοζωικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων, απευθύνει κάλεσμα προς όλους για να υιοθετήσουν τα αθόρυβα πυροτεχνήματα στις εορταστικές εκδηλώσεις, με στόχο τον σεβασμό στα ζώα και την προστασία τους
 
Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς αναλαμβάνει πρωτοβουλία ενημέρωσης με αντικείμενο τα αθόρυβα πυροτεχνήματα και την υιοθέτησή τους κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται από πολίτες και Δήμους με σκοπό να προστατευθούν τα ζώα.
 
Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), μέσω της οποίας έχει αποσταλεί ενημερωτική επιστολή και συνοδευτικό υλικό και στους 332 Δήμους της χώρας, με στόχο την ενθάρρυνση πρακτικών που περιορίζουν τις σοβαρές επιπτώσεις των εκκωφαντικών θορύβων στα ζώα συντροφιάς, τα αδέσποτα και την άγρια πανίδα.

Την πρωτοβουλία στηρίζουν τρεις φιλοζωικές ομοσπονδίες και τέσσερις περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας: η Πανελλήνια Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ), η Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΦΟΕ), η ΑΝΙΜΑ, η WWF Ελλάδος, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η NEMESIS και ο Οργανισμός για τη Βιοποικιλότητα στα Αγροτικά Οικοσυστήματα «ΤΥΤΩ».
 
Κατά τις εορταστικές περιόδους, η χρήση συμβατικών πυροτεχνημάτων στο πλαίσιο δημοτικών εκδηλώσεων συνδέεται με έντονο φόβο, αποπροσανατολισμό, τραυματισμούς και απώλειες ζώων.

Τα αθόρυβα πυροτεχνήματα αποτελούν μια εφαρμόσιμη εναλλακτική για τους Δήμους, η οποία διατηρεί τον εορταστικό χαρακτήρα των εκδηλώσεων χωρίς να επιβαρύνει την ευζωία των ζώων και το φυσικό περιβάλλον.
 
Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, Πολιτεία και Κοινωνία των Πολιτών απευθύνουν ένα σαφές και ενιαίο μήνυμα: οι εορταστικές εκδηλώσεις των Δήμων και των πολιτών μπορούν να σχεδιάζονται με τρόπο που συνδυάζει τον εορτασμό με τον σεβασμό στη ζωή και την ευζωία των ζώων.

Το ενημερωτικό βίντεο της πρωτοβουλίας αποτυπώνει με ανθρώπινο τρόπο το κεντρικό μήνυμα της δράσης: «Πολίτες και Δήμοι χρησιμοποιούμε αθόρυβα πυροτεχνήματα για να γιορτάσουμε όλοι άφοβα», υπενθυμίζοντας ότι η χαρά των γιορτών μπορεί να είναι φωτεινή και συλλογική — χωρίς φόβο για όσους δεν μπορούν να προστατευθούν μόνοι τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
332
222
150
149
104
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αγρότες σε ρήξη «έσπασαν» το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια – Νέα κινητοποίηση με τρακτέρ στην Τρίγλια Χαλκιδικής
Αγρότες που διαφώνησαν, πήραν τα τρακτέρ τους και μεταφέρθηκαν στο μπλόκο της Τρίγλιας, καταγγέλλοντας παρασκηνιακές διεργασίες με την κυβέρνηση του μπλόκου των Πράσινων Φαναριών
Αποχώρηση τρακτέρ από αγρότες της Χαλκιδικής, που συμμετέχουν στο μπλόκο στα "Πράσινα Φανάρια", κοντά στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" της Θεσσαλονίκης
ΕΦΕΤ: Ανάκληση παρτίδων βιολογικής ξανθής σταφίδας – Εντοπίστηκε ωχρατοξίνη Α
Η εταιρεία αποφάσισε την ανάκληση όλων των παρτίδων του προϊόντος και βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι - Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν
ΕΦΕΤ
Καιρός Πρωτοχρονιάς: Επέλαση ψύχους σε όλη τη χώρα με χιονοπτώσεις – Πιθανότητα χιονοκαταιγίδων στο βόρειο Αιγαίο
Ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (τοπικά έως και σε πεδινά τμήματα) της Χαλκιδικής, της Θεσσαλίας, της Αν. Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και του Βορείου Αιγαίου
Χιονάνθρωπος στη Λέσβο
Newsit logo
Newsit logo