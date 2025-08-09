Τι κρύβει ο άγνωστος και αθέατος ναός της Αρτέμιδος Αγροτέρας στην Αθήνα και γιατί παραμένει κρυφός

Λίγα μόλις μέτρα από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός και το κέντρο της Αθήνας, ένας από τους πιο ιστορικούς ναούς της Αρχαίας Αθήνας παραμένει αόρατος στο ευρύ κοινό.

Ο Ναός της Αγροτέρας Αρτέμιδος, χτισμένος τον 5ο αιώνα π.Χ., υπήρξε τόπος λατρείας, ιστορικής μνήμης και αρχιτεκτονικής αρτιότητας. Απο εδω ξεκινησε η πορεία των Αθηναίων προς τον Μαραθώνα για να αποκρούσουν τους Πέρσες. Εδώ τιμούσαν την Άρτεμη για αιώνες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για Ιωνικό ναό, ο οποίος χτίστηκε το 448 π.Χ. πιθανότατα από τον Καλλικράτη, αρχιτέκτονα του Ναού της Απτέρου Νίκης στην Ακρόπολη, με τον οποίο παρουσιάζει πολλές ομοιότητες.

Αναφορές στο μνημείο κάνουν ο Πλάτων και ο Παυσανίας, ενώ κατά τον Πλούταρχο στην περιοχή αυτή τελούνταν τα Μικρά Ελευσίνια Μυστήρια.

Ο ναός υπέστη πολλές μετατροπές στις μεταγενέστερες της κλασσικής περιόδου εποχές, όπως η μετατροπή του σε παλαιοχριστιανική βασιλική με εκτενές πρωτοχριστιανικό νεκροταφείο, και κατά τον 17 αιώνα με την προσθήκη τρούλου, στην εκκλησία γνωστή ως η «Παναγιά στην Πέτρα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατεδαφίστηκε το 1778, και τα υλικά του, σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση του τείχους των Αθηνών γύρω από την Ακρόπολη.

Η πρώτη ανασκαφή του ναού έγινε το 1897 από την Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία υπό τον Ανδρέα Σκιά. Νωρίτερα είχε μελετηθεί από αρκετούς αρχαιολόγους, όπως ο Βίλελμ Ντέρπφελντ και ο Αναστάσιος Ορλάνδος, ενώ οι περιηγητές Τζέιμς Στούαρτ και Νίκολας Ρεβέττ αποτύπωσαν τα σχέδια του ναού τη περίοδο 1751-1753. Το 1962 ο Ιωάννης Τραυλός ανακαλύπτει τον αναλειμματικό τοίχο στα βορειοδυτικά του ναού.

Σήμερα, όμως, το μνημείο αυτό παραμένει σφραγισμένο πίσω από λαμαρίνες, εγκαταλελειμμένο και σχεδόν ξεχασμένο, παρότι βρίσκεται σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης.

Το νέο βίντεο μας βίντεο παρουσιάζει για πρώτη φορά τη ρεαλιστική αναπαράσταση του ναού στο σύγχρονο τοπίο, αποκαλύπτοντας την κρυμμένη του ομορφιά μέσα από εντυπωσιακά πλάνα drone και ιστορική τεκμηρίωση.

Πηγή: upstories