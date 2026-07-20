Τήνος: Χειροπέδες σε 38χρονο που κατηγορείται για τον βιασμό 27χρονης – Βρισκόταν παράνομα στη χώρα

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Τήνο μετά τη σύλληψη ενός 38χρονου αλλοδαπού για τον βιασμό 27χρονης.

Σύμφωνα με το tinostoday.gr, ο 38χρονος κατηγορείται ότι τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 17 Ιουλίου 2026 βίασε την 27χρονη αλλοδαπή στην Τήνο.

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Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Το βράδυ της 18ης Ιουλίου, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τήνου συνέλαβαν τον 38χρονο αλλοδαπό, ύστερα από καταγγελία 27χρονης αλλοδαπής ενώ σύμφωνα με το naxostimes.gr, ο 38χρονος φαίνεται να διέμενε παράνομα στην Ελλάδα.

Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης, ενώ ο 38χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής Αρχής.