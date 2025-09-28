Ελλάδα

Το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό τη Δευτέρα 29 Σεπτέμβρη λόγω ισχυρών καταιγίδων

Σε περίπτωση που αλλάξει η πρόβλεψη για τον καιρό θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση αύριο το πρωί
Το φαράγγι της Σαμαριάς
Το φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη / Φωτογραφία Αρχείου / Eurokinissi

Το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό αύριο, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, τόσο από την είσοδο στο Ξυλόσκαλο όσο και από την Αγία Ρουμέλη, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινόμενων που αναμένονται, με βροχές και καταιγίδες.

Την απόφαση να κλείσει το φαράγγι της Σαμαριάς αύριο την πήρε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς το επικαιροποιημένο δελτίο καιρού της ΕΜΥ προβλέπει ισχυρές βροχοπτώσεις ή καταιγίδες ύψους έως 6,5 mm για τις δύο περιοχές.

Οι τιμές αυτές υπερβαίνουν τα όρια ασφαλείας που έχουν τεθεί από την Αντιπεριφέρεια για τη λειτουργία του φαραγγιού.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ τονίζει ότι σε περίπτωση βελτίωσης των καιρικών συνθηκών και νέας πρόγνωσης από την ΕΜΥ, θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση αύριο στις 06:30 το πρωί.

