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Ελλάδα

Φωτιά στην περιοχή Καλοπήγαδο στο Λαύριο: Βελτιωμένη η εικόνα – Νωρίτερα ήχησε το 112 για εκκένωση σε Αγία Μαρίνα και Τσονίμα

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Φωτιά
Πηγή φωτογραφίας: Facebook / Τασος Κατσουλακης
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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο, το απόγευμα της Τρίτης (25.8.26).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για τη φωτιά στο Λαύριο στις 15:40. Μάλιστα λίγο μετά τις 16:00 στάλθηκε μήνυμα του 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Στις 16:15 ήχησε ξανά το 112 για εκκένωση των περιοχών Αγία Μαρίνα και Τσονίμα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής προς Λεωφόρο Λαυρίου. Περίπου μία ώρα μετά, δηλαδή στις 17.15 η εικόνα της φωτιάς ήταν ήδη βελτιωμένη…

fotia keratea
Πηγή φωτογραφίας: Facebook / Τασος Κατσουλακης

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Λαυρεωτικής προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

«Δεν έχει αέρα αλλά η φωτιά εξαπλώνεται γιατί υπάρχει πολύ καύσιμη ύλη. Κοντά υπάρχουν οι οικισμοί Καλοπήγαδο, Βρωμοπούσι και Τσονίμα», τόνισε ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς.

Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ΑνατολικήςΑττικής.

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