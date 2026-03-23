Το (κοντινό) μέλλον της εργασίας στην Ελλάδα

Η μετάβαση της αγοράς εργασίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης δεν αποτελεί ένα μελλοντικό σενάριο, αλλά μια πραγματικότητα που ήδη διαμορφώνει τις επιλογές σπουδών, τις επαγγελματικές διαδρομές και τη στρατηγική των οργανισμών. Σύμφωνα με τις μελέτες της επιστημονικής μας ομάδας, καθώς και διεθνείς αναλύσεις από οργανισμούς όπως το World Economic Forum και η Microsoft, η επόμενη τριετία θα χαρακτηρίζεται όχι από εξαφάνιση επαγγελμάτων, αλλά από έντονο μετασχηματισμό τους.

Η βασική διαφοροποίηση που πρέπει να γίνει κατανοητή είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά επαγγέλματα συνολικά, αλλά επιδρά σε επιμέρους εργασιακά καθήκοντα. Όπως επισημαίνεται και σε πρόσφατη μελέτη για την επίδραση της AI στην αγορά εργασίας, η πραγματική χρήση της τεχνολογίας υπολείπεται ακόμη των θεωρητικών δυνατοτήτων της, γεγονός που σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια φάση προσαρμογής και όχι ριζικής ανατροπής

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τους μαθητές και τους φοιτητές, καθώς οι επιλογές τους δεν θα πρέπει να βασίζονται στον φόβο της αντικατάστασης, αλλά στην κατανόηση των νέων δεξιοτήτων που απαιτούνται.

Στην ανάλυση της επόμενης τριετίας, διακρίνονται δύο βασικές κατηγορίες τομέων: οι ώριμοι τομείς που συνεχίζουν να έχουν υψηλή ζήτηση και οι αναδυόμενοι τομείς που δημιουργούν νέες ευκαιρίες.

Ο πρώτος και πιο καθοριστικός τομέας είναι η ψηφιακή οικονομία και η τεχνητή νοημοσύνη. Οι ρόλοι που σχετίζονται με δεδομένα, προγραμματισμό και κυβερνοασφάλεια αποτελούν τον πυρήνα της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Τα τμήματα πληροφορικής, μαθηματικών και μηχανικών δεν αποτελούν απλώς ασφαλείς επιλογές, αλλά βασικές πύλες εισόδου σε ένα οικοσύστημα επαγγελμάτων που επεκτείνεται διαρκώς.

Παράλληλα, ο τομέας των επιχειρήσεων και της οικονομίας μετασχηματίζεται. Οι επαγγελματίες δεν αρκεί πλέον να κατέχουν οικονομικές γνώσεις, αλλά οφείλουν να συνδυάζουν αναλυτική σκέψη, τεχνολογική κατανόηση και στρατηγική αντίληψη. Ο ρόλος του financial analyst ή του marketing strategist εξελίσσεται σε ένα υβριδικό προφίλ που συνδυάζει data και decision-making.

Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει ο τομέας της υγείας. Η σύγκλιση της ιατρικής με την τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέα επαγγέλματα, όπως οι ειδικοί στην ανάλυση ιατρικών δεδομένων και οι επαγγελματίες της ψηφιακής υγείας. Οι σπουδές στις επιστήμες υγείας δεν περιορίζονται πλέον στο παραδοσιακό μοντέλο, αλλά ανοίγουν δρόμους σε καινοτόμες εφαρμογές.

Την ίδια στιγμή, η πράσινη οικονομία αναδεικνύεται ως ένας από τους πιο δυναμικούς τομείς της επόμενης δεκαετίας. Η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη, ενεργειακή μετάβαση και περιβαλλοντική διαχείριση δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και απαιτεί εξειδικευμένες δεξιότητες. Οι μηχανικοί περιβάλλοντος, οι ειδικοί ESG και οι σύμβουλοι βιωσιμότητας θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο.

Ο τουρισμός, ως βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, δεν παραμένει στατικός. Μεταβαίνει σε ένα μοντέλο που βασίζεται στην εμπειρία, την εξατομίκευση και την ψηφιακή υποστήριξη. Όπως αναδεικνύεται και σε σχετικές μελέτες για τον ελληνικό τουρισμό, οι βασικοί άξονες ανάπτυξης περιλαμβάνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βιωσιμότητα και την ενίσχυση δεξιοτήτων

Στον χώρο των μέσων και της δημιουργικής βιομηχανίας, η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα εργαλεία, όχι όμως τη δημιουργικότητα. Οι επαγγελματίες που θα ξεχωρίσουν είναι εκείνοι που μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να παράγουν περιεχόμενο με στρατηγική, αυθεντικότητα και αξία.

Τέλος, η εκπαίδευση μετασχηματίζεται ριζικά. Η ανάπτυξη του EdTech, η εξατομικευμένη μάθηση και η ανάγκη για δια βίου εκπαίδευση δημιουργούν νέα επαγγελματικά πεδία, τα οποία συνδέονται άμεσα με τις παιδαγωγικές και ψυχολογικές επιστήμες.

Το κρίσιμο συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει πλέον γραμμική σχέση «σπουδές → επάγγελμα». Αντίθετα, παρατηρείται μια πολυδιάστατη σύνδεση, όπου ένα τμήμα μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλές επαγγελματικές διαδρομές και ένας επαγγελματικός ρόλος μπορεί να προκύψει από διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Με βάση την πολυετή εμπειρία μας στην EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας, η ουσιαστική πρόκληση για τους νέους δεν είναι να επιλέξουν το «σωστό επάγγελμα», αλλά να αναπτύξουν ένα σύνολο δεξιοτήτων που τους επιτρέπει να προσαρμόζονται, να εξελίσσονται και να επαναπροσδιορίζονται.

Το επαγγελματικό μέλλον πιθανόν δεν θα ανήκει σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, αλλά σε συγκεκριμένα προφίλ ανθρώπων: σε εκείνους που μπορούν να συνδυάσουν γνώση, δεξιότητες και προσαρμοστικότητα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

ΣΥΝΤΑΞΗ

Δρ Ταουσάνης Χρήστος,

Ιδρυτής -Επιστημονικός Διευθυντής EMPLOY EDU

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας | www.employ.edu.gr

Θεόδωρος Καλαϊτζίδης,

Πρόεδρος Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ – AFTER SCHOOL

Μαθηματικός,

www.diakrotima.gr