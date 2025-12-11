Το ΣτΕ δικαίωσε νοσηλευτή που έμεινε ανάπηρος από πυρά συγγενή ασθενούς και ζητά 40.000 ευρώ αποζημίωση

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας οδηγήθηκε η σοκαριστική επίθεση Γερμανού σε νοσηλευτή του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, με καραμπίνα. Το 2013, η τοπική κοινωνία της Λακωνίας είχε «παγώσει» από την είδηση ότι ένας Γερμανός, που προηγουμένως είχε χάσει τη γυναίκα του από ανακοπή, είχε μπει ανενόχλητος στο Γενικό Νοσοκομείο, κρύβοντας την καραμπίνα σε μία ψάθα.

Ο Γερμανός πυροβόλησε τον νοσηλευτή, τον οποίο τραυμάτισε σοβαρά και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, σε μία υπόθεση που έφθασε μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ο άτυχος νοσηλευτής απέκτησε αναπηρία από τα σκάγια της καραμπίνας και προσέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια διεκδικώντας αποζημίωση από το νοσοκομείο, για τη σωματική και ηθική βλάβη που υπέστη.

Το Διοικητικό Εφετείο τού επιδίκασε αποζημίωση 15.000 ευρώ για την αναπηρία που υπέστη και 25.000 ευρώ για ηθική βλάβη. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την απόφασή του, επικύρωσε τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων πρώτου και δευτέρου βαθμού, αναγνωρίζοντας ευθύνη του Νοσοκομείου για τη μη σωστή φύλαξη των εγκαταστάσεων και την αδυναμία εγγύησης της ασφάλειας των ασθενών.

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμόν 1944/2025 απόφαση το Α΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι τα νοσοκομεία έχουν αυτοτελή ευθύνη για την ασφάλεια ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού, ακόμη και όταν η φύλαξη έχει ανατεθεί σε εξωτερικό ανάδοχο, δηλαδή ιδιωτική εταιρεία φύλαξης. Επίσης, οφείλουν να πραγματοποιούν ουσιαστική εκτίμηση κινδύνων, να διαθέτουν επαρκές και εκπαιδευμένο προσωπικό φύλαξης και να εφαρμόζουν αποτελεσματικούς ελέγχους προσώπων και αντικειμένων κατά την είσοδο.

Κατά την κρίση των Συμβούλων Επικρατείας, οι φύλακες πρέπει να αποτρέπουν την είσοδο προσώπων ή αντικειμένων που εμφανώς ενέχουν κίνδυνο και να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Τέλος, το νοσοκομείο ευθύνεται για τυχόν ζημία που προκύπτει από πλημμελή φύλαξη, ακόμη και όταν η αμέλεια βαραίνει το προσωπικό της αναδόχου εταιρείας.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο επικύρωσε την επιδικασθείσα αποζημίωση για τη βαριά σωματική βλάβη του νοσηλευτή και ανέπεμψε την υπόθεση ενώπιον Διοικητικού Εφετείου για την αποζημίωση για την ηθική βλάβη του θύματος.