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Το ζαχαροπλαστείο της Ύδρας που έκανε το αμυγδαλωτό παγωτό – Εντυπωσιάζει η γεύση «λουκούμι τριαντάφυλλο»

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης μοιράζεται τη διαδικασία παραγωγής καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της δημιουργίας αυτού του γλυκού
Το ζαχαροπλαστείο της Ύδρας που έκανε το αμυγδαλωτό παγωτό – Εντυπωσιάζει η γεύση «λουκούμι τριαντάφυλλο»
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Στο ζαχαροπλαστείο της Ύδρας, ο Δημήτρης Τσαγκάρης παρουσιάζει μια καινοτόμο προσέγγιση στο παραδοσιακό αμυγδαλωτό, μετατρέποντάς το σε παγωτό.

Αυτή η πρωτοποριακή συνταγή έχει κερδίσει τις εντυπώσεις των επισκεπτών προσελκύοντας εκατοντάδες τουρίστες στο γνωστό ζαχαροπλαστείο της Ύδρας για να ζήσουν την απόλυτη γευστική εμπειρία.

Ο ιδιοκτήτης μοιράζεται τη διαδικασία παραγωγής καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της δημιουργίας αυτού του γλυκού.

 
 
 
 
 
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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Τσαγκαρης | Υδρέικα Αμυγδαλωτα (@tsagkarisydra)

Η πρωτοβουλία του συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη γαστρονομία, αναδεικνύοντας την πλούσια κουλτούρα της τοπικής ζαχαροπλαστικής.

 
 
 
 
 
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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Τσαγκαρης | Υδρέικα Αμυγδαλωτα (@tsagkarisydra)

Δείτε βίντεο από την συνέντευξη του ιδιοκτήτη:

Σε αυτό το ζαχαροπλαστίο μπορείς να βρεις παγωγό με γεύση αμυγδαλωτό φυστίκι αλλά και γεύση τριαντάφυλλο που θυμίζει λουκούμι.

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