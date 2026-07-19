Το ζαχαροπλαστείο της Ύδρας που έκανε το αμυγδαλωτό παγωτό – Εντυπωσιάζει η γεύση «λουκούμι τριαντάφυλλο»

Στο ζαχαροπλαστείο της Ύδρας, ο Δημήτρης Τσαγκάρης παρουσιάζει μια καινοτόμο προσέγγιση στο παραδοσιακό αμυγδαλωτό, μετατρέποντάς το σε παγωτό.
Αυτή η πρωτοποριακή συνταγή έχει κερδίσει τις εντυπώσεις των επισκεπτών προσελκύοντας εκατοντάδες τουρίστες στο γνωστό ζαχαροπλαστείο της Ύδρας για να ζήσουν την απόλυτη γευστική εμπειρία.
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Ο ιδιοκτήτης μοιράζεται τη διαδικασία παραγωγής καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της δημιουργίας αυτού του γλυκού.
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Η πρωτοβουλία του συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη γαστρονομία, αναδεικνύοντας την πλούσια κουλτούρα της τοπικής ζαχαροπλαστικής.
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Δείτε βίντεο από την συνέντευξη του ιδιοκτήτη:
Σε αυτό το ζαχαροπλαστίο μπορείς να βρεις παγωγό με γεύση αμυγδαλωτό φυστίκι αλλά και γεύση τριαντάφυλλο που θυμίζει λουκούμι.