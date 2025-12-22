Ελλάδα

Τουρκικά οπλισμένα F-16 σε νέο προκλητικό σόου στο Αιγαίο με μια παραβίαση και δύο παραβάσεις του FIR Αθηνών

Ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 της Τουρκίας πραγματοποίησε, επίσης, 1 παράβαση και 6 παραβιάσεις πάνω από το Αιγαίο
Αεροσκάφος F-16
Αεροσκάφος F-16 / Φωτογραφία ΓΕΑ

Συνεχίζει την πρακτική των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου η Τουρκία, αφού οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη F-16 πέταξαν πάνω από το Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 το ΓΕΕΘΑ, ένα ζεύγος τουρκικών F-16 πραγματοποίησε 2 παραβάσεις του FIR Αθηνών και μία παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου.

Ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 της Τουρκίας πραγματοποίησε, επίσης, 1 παράβαση και 6 παραβιάσεις πάνω από το Αιγαίο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 19 Δεκεμβρίου 2025 και μετά από σχεδόν 2,5 χρόνια, σημειώθηκε εικονική αερομαχία τουρκικών και ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών μεταξύ Λήμνου και Λέσβου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
341
243
146
138
118
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σε θέσεις μάχης τα τρακτέρ στη Χαλκίδα - Οι αγρότες της Εύβοιας και της Στερεάς Ελλάδας παίρνουν τη σκυτάλη των μπλόκων
Την Τρίτη, οι αγρότες της Λάρισας αναμένεται να παραμερίσουν τα τρακτέρ για να διευκολύνουν τους εκδρομείς των γιορτών - Φραστικό επεισόδιο αγροτών με αστυνομικό στο μπλόκο της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας
Μπλόκα αγροτών
57
Newsit logo
Newsit logo