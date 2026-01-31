Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Σήμερα η τελευταία πράξη του δράματος για τα 5 θύματα – Παρών στις κηδείες ο τραυματίας που πήρε εξιτήριο

Πέφτει η αυλαία σήμερα (31.01.2026) της τραγωδίας που συγκλόνισε Ρουμανία και Ελλάδα, όταν το μαύρο βαν των οπαδών του ΠΑΟΚ καρφώθηκε πάνω στο κόκκινο φορτηγό, στον «δρόμο του θανάτου». Οι κηδείες των 5 θυμάτων αναμένεται να γίνουν μέσα στην ημέρα, σε Ημαθία και Θεσσαλία, στις ιδιαίτερες πατρίδες τους.

Την Παρασκευή και σε κλίμα βαθιάς οδύνης έγιναν και οι κηδείες των 2 οπαδών του ΠΑΟΚ, στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στο ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας. Συγγενείς και φίλοι έδωσαν το παρών, με δάκρια στα μάτια, ώστε να πουν το τελευταίο αντίο. Αναπάντητα παραμένουν τα «γιατί» σχετικά με τα αίτια που προκάλεσαν το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ακόμη πως αυτοί οι άνδρες ηλικίας 20 με 30 χρόνων άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο, σε ένα ταξίδι για να δουν από κοντά την ομάδα τους στη Γαλλία, που δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Οι σημερινές κηδείες αναμένεται να ξεκινήσουν στις 12:00. Οι οικογένειες των θυμάτων ζητήσαν να μην υπάρχει δημοσιογραφική κάλυψη.

Μάλιστα στις κηδείες θα παραστεί και ο ένας από τους 3 τραυματίες του σοκαριστικού τροχαίου, που πήρε εξιτήριο την Παρασκευή μετά από ημέρες νοσηλείας σε νοσοκομείο της Ρουμανίας και στο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης.

Η κατάσταση υγείας των τραυματιών

Όπως αναφέρθηκε, ο 28χρονος που κατάφερε να βγει ζωντανός από τη φονική σύγκρουση στη Ρουμανία και μεταφέρθηκε με το αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας στη Θεσσαλονίκη, πήρε εξιτήριο μιας και η κατάσταση της υγείας του ήταν καλή.

Ο δεύτερος τραυματίας που επίσης νοσηλεύεται στο «Παπανικολάου» παραμένει στη Νευρολογική Κλινική έχοντας κάταγμα στον εγκέφαλο το οποίο όμως δεν θεωρείται επικίνδυνο.

Το ακόμη πιο τραγικό της υπόθεσης είναι πως ο συγκεκριμένος οπαδός του ΠΑΟΚ δεν θυμάται σχεδόν τίποτα από το δυστύχημα της Ρουμανίας – δεν ξέρει πως έχασε τα «αδέλφια» του με τόσο τραγικό τρόπο.

«Θυμάται ότι οι γονείς του τον επισκέφτηκαν στην Ρουμανία, δεν μπορεί να ανακαλέσει τίποτα από το ατύχημα, έχει προσωρινή απώλεια μνήμης», περιέγραψε ο Κώστας Φορτούνης χειρουργός στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, για την κατάσταση της υγείας του νεαρού, μιλώντας στο Live News.

«Έχουμε Αγίους Αναργύρους εδώ πέρα, έβαλαν το χεράκι τους κι έγινε το θαύμα. Όταν λέμε θαύμα, θαύμα. Το βλέπετε κι εσείς σε τι κατάσταση ήταν το δυστύχημα», είπε στην ίδια εκπομπή ο παππούς του.

Σχετικά με τον 20χρονο τραυματία που παραμένει στο νοσοκομείο της Ρουμανίας, έχει υποστεί κάταγμα στην αυχενική μοίρα και προχθές μπήκε εσπευσμένα για χειρουργείο μετά από οίδημα που παρουσίασε. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν έχει διακομισθεί ακόμη στην Ελλάδα.

Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή. Χθες οι γιατροί του ρουμανικού νοσοκομείου ξεκίνησαν σταδιακά να μειώνουν την καταστολή ώστε να δουν την νευρολογική του κατάσταση.

Ο νεαρός οπαδός του ΠΑΟΚ κατάφερε να κινήσει τα πόδια του, δίνοντας ελπίδα σε φίλους, γιατρούς και την οικογένειά του.

Παρά τη βελτίωση της οικογένειάς του παραμένει διασωληνωμένος και σε ακινησία.

Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να συνεδριάσει το ιατρικό συμβούλιο με σκοπό να αποφασιστεί το πότε θα διακομισθεί και πάλι με τη βοήθεια του υπουργείου Υγείας, στην Ελλάδα.