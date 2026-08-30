Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρή 11χρονη από την Πολωνία – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από πισίνα ξενοδοχείου

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 11χρονη την Κυριακή (30.08.2026) στα Χανιά, που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά.

Το άτυχο κοριτσάκι που βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τους γονείς του, εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων.

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Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες διασωστών και γιατρών το 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία άφησε την τελευταία του πνοή στα επείγοντα του νοσοκομείου Χανίων βυθίζοντας στο πένθος τους γονείς του που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

Σύμφωνα με πληροφορείς, η 11χρόνη ήταν το μοναδικό παιδί της οικογένειας.

Στο ξενοδοχείο έσπευσαν άμεσα τρεις γιατροί από ιδιωτικό πολυϊατρείο της περιοχής, οι οποίοι συνεργάζονται με το ξενοδοχείο, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ και νοσηλεύτρια του πολυϊατρείου.

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Οι διασώστες και οι γιατροί ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης, καθώς το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του. Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής του στο Νοσοκομείο Χανίων.

Το 11χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε στα Επείγοντα, όπου οι γιατροί συνέχισαν με κάθε διαθέσιμο μέσο τις προσπάθειες ανάνηψης. Μάλιστα, περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. άνοιξε τον δρόμο στο ΒΟΑΚ, προκειμένου το ασθενοφόρο να φτάσει όσο το δυνατόν ταχύτερα στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το κοριτσάκι βρέθηκε μέσα στην πισίνα παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.