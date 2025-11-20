Τραγωδία στη Κεφαλονιά: Νεκρός ο 26χρονος που είχαν χαθεί τα ίχνη του – Η επιχείρηση ανάσυρσης του αυτοκινήτου από τη θάλασσα

Τραγική ήταν η έκβαση στην αναζήτηση ενός 26χρονου στην Κεφαλονιά που είχαν χαθεί τα ίχνη του, καθώς βρέθηκε νεκρός όταν το αυτοκίνητό του είχε πέσει στη θάλασσα.

Ο νεαρός ο οποίος αγνοούνταν από την Δευτέρα 17.11.2025, ανασύρθηκε νεκρός μέσα από το αυτοκίνητό του, το οποίο είχε πέσει στη θάλασσα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στην Κεφαλονιά.

Η εξαφάνιση του 26χρονου, αναστάτωσε την οικογένειά του και σύμφωνα με πληροφορίες, ημετέρα του πήγε και τη δήλωσε στην ασφάλεια Αργοστολίου. Σύμφωνα με τα όσα είπε, ο γιος της έφυγε το πρωί της Δευτέρας από το σπίτι όπου διέμενε με τους γονείς του, λέγοντάς τους ότι πηγαίνει με το αυτοκίνητό του, στην δουλειά του.

Άμεσα – και με δεδομένο ότι είχαν ήδη περάσει σχεδόν δύο 24ωρα, οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση από Πυροσβεστική, Αστυνομία και Λιμενικό, που «χτένιζαν» και τις περιοχές γύρω από τα Κουρουκλάτα και την θάλασσα.

Τραγικό τέλος στην αναζήτηση μπήκε όταν το βράδυ της Τετάρτης, εντοπισαν πυροσβέστες το αυτοκίνητο του άτυχου νέου στην περιοχή Κόκκινος Βράχος.

Στο σημείο έφτασε σκάφος του λιμενικού και επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για αυτοκίνητο ενώ νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 20.11.2025, ξεκίνησε η επιχείρηση ανάσυρσης, με μεγάλη δυσκολία, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Μετά από μεγάλη προσπάθεια, οι δύτες που συνέδραμαν στην επιχείρηση, κατάφεραν να ανασύρουν το αυτοκίνητο που είχε «καρφωθεί» στον βυθό. Άμεσα οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τη σορό του 26χρονου η οποία μεταφέρθηκε με σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι του Αργοστολίου και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς όπου οι γιατροί και τυπικά διαπίστωσαν και τυπικά τον θάνατο του νεαρού οδηγού.