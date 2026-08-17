Τραγωδία στη Σίφνο: Έξι νεκροί μετά από συντριβή ελικοπτέρου κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού

Αδιανόητη τραγωδία στη Σίφνο το απόγευμα της Δευτέρας 17 Αυγούστου, καθώς ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη λίγο μετά τις 18:00 στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, με αποτέλεσμα έξι άνθρωποι να σκοτωθούν.

Πρόκειται για τον χειριστή και πέντε επιβάτες που επέβαιναν στο ελικόπτερο που κατέπεσε στη Σίφνο.

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Αμέσως μετά την πτώση εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία αντιμετωπίστηκε από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο.

Το ελικόπτερο κατέπεσε σε κοντινή απόσταση από σπίτια, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 18:17.

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Στο σημείο επιχειρούν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, ενώ από τη Σύρο μεταβαίνει ομάδα διάσωσης με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου και εκδήλωση #πυρκαγιάς σε αυτό, στην περιοχή Θόλος στη νήσο Σίφνο. Επιχειρούν 2 #πυροσβέστες με 1 όχημα, ενώ μεταβαίνει ομάδα διάσωσης απο Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026

Δείτε βίντεο που δημοσίευσε το pontiki.gr μετά την πτώση

Οι Αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση στο σημείο της συντριβής, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των επιβαινόντων και τα αίτια του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το ελικόπτερο παρουσίασε βλάβη στον αέρα και έκανε ένα περίεργο θόρυβο και στη συνέχεια συνετρίβη.