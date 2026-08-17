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Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο τούμπαρε στη μέση του δρόμου στη Χαλκίδα

Ανατροπή αυτοκινήτου στα φανάρια της Λιανής Άμμου στη Χαλκίδα
Τροχαίο στη Χαλκίδα
Το αυτοκίνητο που τούμπαρε στη μέση κεντρικού δρόμου
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Χαλκίδα στα φανάρια της Λιανής Άμμου, νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (17.08.2026).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr, το τροχαίο συνέβη όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του – κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες – στη Χαλκίδα.

Στη συνέχεια ανατράπηκε, λίγα μέτρα μετά τα φανάρια.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι ρύθμιζαν την κυκλοφορία, έως ότου το όχημα απομακρυνθεί από τη μέση του δρόμου.

Δεν υπήρξαν αναφορές για τυχόν τραυματισμούς.

Τροχαίο στη Χαλκίδα

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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