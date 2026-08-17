Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο – Στο ίδιο σημείο είχε σκοτωθεί ο γιος του

Τραγική ειρωνεία είναι ότι στην ίδια οδό είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο, πριν από περίπου δυόμισι χρόνια, και ο 21χρονος γιος του
Ασθενοφόρο
EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τραγωδία σημειώθηκε την Δευτέρα (17.08.2026) στον Βόλο, καθώς ένας 56χρονος έχασε τη μάχη που έδινε για τη ζωή στο νοσοκομείο, έπειτα από τροχαίο στο ίδιο σημείο, όπου είχε σκοτωθεί και ο γιος του πριν δύο χρόνια.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, ενώ ο 56χρονος επέστρεφε με μοτοσικλέτα στο σπίτι του στο Διμήνι στον Βόλο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η αδελφή του, στο ύψος αποθήκης φορτηγό βγήκε από επιχείρηση κάθετα προς το οδόστρωμα.

Ο οδηγός της μηχανής επιχείρησε να σταματήσει, φρέναρε, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στον δρόμο, ενώ στη συνέχεια φέρεται να παρασύρθηκε από το βαρύ όχημα

O 56χρονος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε την επόμενη ημέρα του συμβάντος.

Τραγική ειρωνεία είναι ότι στην ίδια οδό είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο, πριν από περίπου δυόμισι χρόνια, και ο 21χρονος γιος του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε βαρύτατες κακώσεις στη λεκάνη και στα κάτω άκρα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, παρουσίασε εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία και κατέληξε το Σάββατο 15 Αυγούστου.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
253
195
122
100
96
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Το ΣτΕ βάζει «φρένο» στην τακτοποίηση αυθαιρέτων με άδειες που έχουν ακυρωθεί δικαστικά
Το ζήτημα αφορούσε περιπτώσεις στις οποίες η οικοδομική άδεια είχε ακυρωθεί λόγω εφαρμογής ανίσχυρου ή εσφαλμένου πολεοδομικού καθεστώτος και ο ιδιοκτήτης δεν είχε υποβάλει ψευδή ή αναληθή στοιχεία κατά την έκδοσή της
Συμβούλιο της Επικρατείας
Newsit logo
Newsit logo