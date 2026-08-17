Φθιώτιδα: Τροχαίο με τρία μηχανάκια στα Καμένα Βούρλα – Τέσσερις τραυματίες, οι δύο ανήλικοι

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας όπου ενεπλάκησαν τρία μηχανάκια και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό – ευτυχώς όχι πολύ σοβαρό – τεσσάρων νεαρών ατόμων μεταξύ αυτών και δύο ανηλίκων.

Το σοκαριστικό τροχαίο έγινε τα ξημερώματα Κυριακής (16.08.2026) στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών στον δρόμο από τα Καμένα Βούρλα προς τον Άγιο Κωνσταντίνο.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει το LamiaReport, λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα μηχανάκι το οποίο οδηγούσε 18χρονος με συνεπιβάτη μια 21χρονη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με δύο άλλα δίκυκλα, μια μοτοσυκλέτα και ένα μηχανάκι που οδηγούσαν δύο ανήλικοι, αντίστοιχα 17 και 18 ετών.

Αποτέλεσμα ήταν να βρεθούν στο οδόστρωμα και τα τέσσερα παιδιά και να τραυματιστούν.

Όπως καταγράφει το σήμα της αστυνομίας, οι δύο 18χρονοι έσπευσαν να εγκαταλείψουν το σημείο, όπου παρέμεινε αιμόφυρτη η 21χρονη και ο 17χρονος οδηγός της δίκυκλης μοτοσυκλέτας.

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Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που ειδοποιήθηκε, έφτασε στο σημείο και παρέλαβε την κοπέλα για το Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων. Σε λίγο στο Κέντρο Υγείας έφτασαν με δικά τους μέσα και οι άλλοι τρεις νεαροί, καθώς είχαν και εκείνοι χτυπήσει. Όλοι τους τελικά έφυγαν με ασθενοφόρο για το Νοσοκομείο Λαμίας για επιπλέον εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί συνολικά η κατάσταση της υγείας τους.

Ο 17χρονος πήρε εξιτήριο το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ενώ οι φίλοι του παραμένουν νοσηλευόμενοι χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Καμένων Βούρλων που ανέλαβε την προανάκριση συνελήφθησαν οι δύο 18χρονοι ενώ βρισκόντουσαν στο Νοσοκομείο, ωστόσο με προφορική εντολή του ο Εισαγγελέας ζήτησε να μην παραμείνει η κράτησή τους. Σημειώνεται ότι μεταξύ άλλων διερευνάται το κατά πόσο οδηγούσαν νόμιμα τα δίκυκλά τους.