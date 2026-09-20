Τραγωδία στη Βουλιαγμένη: Νεκρός 82χρονος μετά από καβγά με 76χρονο για μια ξαπλώστρα

Τραγική κατάληξη είχε ένας άγριος καυγάς ηλικιωμένων για μία ξαπλώστρα σε παραλία της Βουλιαγμένης, με τον έναν από τους δύο να χάνει τη ζωή του μετά από ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ξυλοδαρμός εκτυλίχθηκε στις 9:50 το πρωί της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου στην Ακτή Βουλιαγμένης. Ο 76χρονος μαζί με μία 21χρονη φίλη του άρχισαν να τσακώνονται με τον 82χρονο για μία ξαπλώστρα.

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Ο 82χρονος φέρεται να δέχτηκε επίθεση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη ανακοπή και πέθανε.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο κατά της 10:00, κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας όπου και κατά τις 11:00 το πρωί κατέληξε.

Ο 76χρονος και η 21χρονη προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Παράλληλα, έχει προσαχθεί και ο υπεύθυνος του καταστήματος στην παραλία, προκειμένου να δώσει πληροφορίες για όσα προηγήθηκαν και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο.

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Η είσοδος της Ακτής Βουλιαγμένης

Αναμένεται να συλληφθούν και να οδηγηθούν στο αυτόφωρο, αφότου συνταχθεί δικογραφία για ανθρωποκτονία.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το γεγονός ότι ο 82χρονος και ο 76χρονος δεν φέρεται να είχαν προηγούμενη γνωριμία.

Η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ενώ αναμένονται περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες του θανάτου και τον βαθμό συμμετοχής των εμπλεκομένων.