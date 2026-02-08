Ελλάδα

Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 35χρονη μητέρα μόλις 15 ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της

Η 35χρονη λεχώνα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας, ωστόσο δεν είχε προβλήματα υγείας ούτε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος

Τραγωδία σημειώθηκε στην Άρτα, το Σάββατο (07.02.2026), όταν μια 35χρονη μητέρα άφησε την τελευταία της πνοή λίγες μέρες αφού γέννησε το δεύτερο παιδί της.

Η γυναίκα διακομίσθηκε χτες το πρωί στο νοσοκομείο της Άρτας, όπου παρά την προσπάθεια που έγινε από τους γιατρούς, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η μητέρα 2 παιδιών, νωρίτερα είχε αισθανθεί αδιαθεσία και είχε χάσει τις αισθήσεις της, σύμφωνα με το thestival.gr.

Η 35χρονη πριν από 15 ημέρες είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Ο τοκετός είχε γίνει σε κλινική των Ιωαννίνων και είχε επιστρέψει στο σπίτι της μαζί με το μωρό της.

Έως και το πρωί του Σαββάτου δεν είχε διαγνωσθεί με κανένα πρόβλημα υγείας και δεν είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.

Θα γίνει νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Ελλάδα
