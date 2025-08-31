Τραγωδία στην Εύβοια: Θρήνος στο «τελευταίο αντίο» για το ζευγάρι που ξεψύχησε στην άσφαλτο

Ανείπωτος είναι ο πόνος για το ζευγάρι που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Εύβοια.

Την Κυριακή 31.08.2024, πραγματοποιήθηκε η κηδεία του ζευγαριού, στην Εύβοια, με πλήθος κόσμου, συγγςνών και φίλων να λένε το «τελευταίο αντίο» στη Λία και τον Γιάννη, που έχασαν τραγικά τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα στο Αλιβέρι, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνα στη Νέα Λάμψακο.

Τα λόγια του ιερέα προσέφεραν κάποια παρηγοριά στις οικογένειες των θυμάτων. Τόνισε ότι ο Γιάννης και η Λία δεν ήταν απλώς σύντροφοι αλλά ήταν γονείς, φίλοι, εργαζόμενοι, αγαπημένοι της ζωής και της κοινωνίας που έζησαν μαζί και έφυγαν μαζί.

Η μηχανή που οδηγούσε ο 44χρονος, συγκρούστηκε μετωπικά με τζιπ λίγο έξω από το Αλιβέρι με τα δύο οχήματα να τυλίγονται στις φλόγες. Ο άνδρας έχασε τη ζωή του αμέσως ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Θριάσιο που λίγες ώρες μετά κατέληξε.

Το ζευγάρι αφήνει πίσω του τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας 16, 12 και 3 ετών, με τη μοίρα να τα χτυπά ανελέητα μέσα σε μια στιγμή.