Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός συνεπιβάτης αυτοκινήτου μετά από σφοδρή σύγκρουση στην παλιά Εθνική Οδό

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας την Δευτέρα (23.03.2026) σε τροχαίο που σημειώθηκε στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου.

Το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα συνέβη σήμερα πρωί στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου μεταξύ Βραχνεϊκων και Τσουκαλεϊκων. Ο άτυχος άνδρας ήταν συνεπιβάτης στο αυτοκίνητο της συζύγου του, το οποίο συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ.

Το ζευγάρι ερχόταν από τον Αλισσό. Ο άνδρας είχε μεταφερθεί σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο και τελικά κατέληξε.

Στο Νοσοκομείο νοσηλεύονται ακόμη η σύζυγός του και ο οδηγός του άλλου ΙΧ.

Παράλληλα, η Τροχαία διερευνά τα αίτια της σφοδρής σύγκρουσης που οδήγησαν στον θάνατο έναν άνδρα και προκάλεσε τον τραυματισμό των άλλων δύο ατόμων.