Ελλάδα

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός συνεπιβάτης αυτοκινήτου μετά από σφοδρή σύγκρουση στην παλιά Εθνική Οδό

Ο άνδρας είχε μεταφερθεί σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο και τελικά κατέληξε
Τροχαίο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας την Δευτέρα (23.03.2026) σε τροχαίο που σημειώθηκε στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου.

Το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα συνέβη σήμερα πρωί στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου μεταξύ Βραχνεϊκων και Τσουκαλεϊκων. Ο άτυχος άνδρας ήταν συνεπιβάτης στο αυτοκίνητο της συζύγου του, το οποίο συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ.

Το ζευγάρι ερχόταν από τον Αλισσό. Ο άνδρας είχε μεταφερθεί σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο και τελικά κατέληξε.

Στο Νοσοκομείο νοσηλεύονται ακόμη η σύζυγός του και ο οδηγός του άλλου ΙΧ.

Παράλληλα, η Τροχαία διερευνά τα αίτια της σφοδρής σύγκρουσης που οδήγησαν στον θάνατο έναν άνδρα και προκάλεσε τον τραυματισμό των άλλων δύο ατόμων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
278
100
79
39
37
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τέμπη: Οι εικόνες χάους με το «καλημέρα» της δίκης – Οι επόμενες κινήσεις των δικηγόρων και τα «καρφιά» της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
Εξαγριωμένοι συγγενείς θυμάτων, δικηγόροι που απηύθυναν οργισμένες εκφράσεις στους δικαστές και τους εισαγγελείς, ακόμη και γιουχαΐσματα συνέθεταν το σκηνικό στο δικαστήριο
Δίκη για τα Τέμπη
7
Συνελήφθη 43χρονος που «έλουσε» την πρώην σύζυγό του με διαλυτικό υγρό και απείλησε να κάψει το σπίτι των γονιών της στο Ηράκλειο
Ο 43χρονος εμφανίστηκε έξω από το σπίτι των γονιών της και άρχισε να περιλούζει με διαλυτικό υγρό τόσο το αυτοκίνητο του πατέρα της, όσο και το δικό της ενώ της πέταξε το μπιτόνι «λούζοντας» και την ίδια
Όχημα της πυροσβεστικής και περιπολικό της αστυνομίας
Newsit logo
Newsit logo