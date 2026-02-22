Ελλάδα

Τραγωδία στην Πάτρα τα ξημερώματα: Νεκρή 45χρονη σε τροχαίο δυστύχημα

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, το ένα ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, ξήλωσε πινακίδα επιχείρησης και ακινητοποιήθηκε
Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα
Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα

Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάτρα τα ξημερώματα της Κυριακής (22.02.2026) με μια γυναίκα να χάνει τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Το περιστατικό με το τροχαίο δυστύχημα έγινε στις 2.30 στην Οβρυά Πατρών και συγκεκριμένα στην διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Οδ. Ανδρούτσου.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, το ένα ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, ξήλωσε πινακίδα επιχείρησης και ακινητοποιήθηκε.

Άμεσα σήμανε συναγερμός τόσο στην Αστυνομία όσο στο ΕΚΑΒ. Μία γυναίκα όμως 45 ετών, συνεπιβάτιδα στο ένα από τα δύο οχήματα ανασύρθηκε νεκρή.

Από το τροχαίο υπήρξαν και κάποιοι τραυματισμοί. Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

Ελλάδα
