Τραγωδία στο Ηράκλειο: Μωρό μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή από τη Ρόδο όμως δεν τα κατάφερε

Μόλις λίγες ώρες είχε γνωρίσει τον κόσμο μας ένα νεογέννητο μωράκι στη Ρόδο, όταν έχασε τη ζωή του καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Το νεογνό, μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο όπου και κατέληξε, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στην οικογένειά του.

Το μωρό γεννήθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε νοσοκομείο της Ρόδου, όμως παρουσίασε σοβαρά προβλήματα στην αναπνοή. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στο Ηράκλειο.

Το πρωί της Κυριακής 11.01.2026, οργανώθηκε αεροδιακομιδή και το βρέφος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο, όπου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οδήγησε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάστασή του δεν μπόρεσε να σταθεροποιηθεί και λίγες ώρες αργότερα το νεογέννητο κατέληξε.