Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά σε αυτοκίνητο στη Ποσειδώνος στο ύψος του Νέου Φαλήρου
Ελλάδα

Τραμπ: «Ο Μαδούρο θα ήταν έξυπνο να εγκαταλείψει την εξουσία» – «Να κοιτάξεις τη χώρα σου», απαντά o πρόεδρος της Βενεζουέλας

Στα ύψη η κόντρα μεταξύ των 2 προέδρων - Εντείνει την πίεση ο Ντόναλντ Τραμπ ώστε να παραιτηθεί ο Νικολά Μαδούρο
Ντόναλντ Τραμπ / Νικολά Μαδούρο
Reuters

Live αλληλοκατηγορίες αλλά και «συμβουλές» από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Νικολά Μαδούρο. Τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος αυξάνει την πίεση στη Βενεζουέλα από τις κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο για το Καράκας αλλά και τους βομβαρδισμούς σκαφών στην Καραϊβική, συμβουλεύει τον Βενεζουελανό ομόλογό του πως θα ήταν «έξυπνο» να εγκαταλείψει την εξουσία.

Με τη σειρά του ο Νικολά Μαδούρο προτρέπει τον Ντόναλντ Τραμπ να επικεντρωθεί με τις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας του. Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε στο αν στόχος του είναι να αναγκάσει τον σοσιαλιστή πρόεδρο της Βενεζουέλας να εγκαταλείψει την εξουσία.

«Σε αυτόν επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να φύγει. Θεωρώ πως θα ήταν σοφό από την πλευρά του», διευκρίνισε.

Έτσι, ο Νικολά Μαδούρο πήρε «πάσα» λέγοντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ «θα τα πήγαινε καλύτερα αν επικεντρωνόταν περισσότερο στις υποθέσεις των ΗΠΑ αντί στο κράτος της Λατινικής Αμερικής».

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα στη χώρα του και στον κόσμο. Θα τα πήγαινε καλύτερα αν επικεντρωνόταν σε οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα στη χώρα του και θα τα πήγαινε καλύτερα στον κόσμο αν επικεντρωνόταν στις υποθέσεις της χώρας του», σχολίασε ο Νικολά Μαδούρο σε ομιλία του και με αφορμή την πίεση που ασκεί η Ουάσινγκτον χτυπώντας κατά κύριο λόγο σκάφη, που όπως ισχυρίζεται η αμερικανική κυβέρνηση διακινούν ναρκωτικά.

«Παραβίαση δικαιωμάτων στην απέλαση 137 Βενεζουελανών από την κυβέρνηση Τραμπ»

Αμερικανός δικαστής αποφάσισε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να φροντίσει να επιστρέψουν το ταχύτερο δυνατό στις ΗΠΑ κάπου 137 άνδρες από τη Βενεζουέλα τους οποίους απέλασε νωρίτερα φέτος στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου οδηγήθηκαν σε φυλακή ύψιστης ασφαλείας, αφού τους κατηγόρησε, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, πως ανήκαν σε συμμορίες, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η απέλαση τους έγινε τον Μάρτιο, με την επίκληση νόμου «περί αλλοδαπών εχθρών».

Ο δικαστής Τζέιμς Μπόσμπεργκ έκρινε ότι η απέλασή τους παραβίασε δικαιώματά τους βάσει των ορθών νομικών διαδικασιών και πρέπει να επιστρέψουν ώστε να μπορέσουν να αμφισβητήσουν στα δικαστήρια τις αποφάσεις για την απέλασή τους.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποχρεούται να του παρουσιάσει σχέδιο για την επιστροφή των ανθρώπων αυτών -οι οποίοι στο μεταξύ έχουν επαναπατριστεί στη Βενεζουέλα- εντός 2 εβδομάδων, πάντα σύμφωνα με την απόφασή του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
341
253
248
147
138
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καταιγίδες και βροχές από το απόγευμα μέχρι τα Χριστούγεννα - Χιόνια θα «ντύσουν» τη βόρεια Ελλάδα
Σε δυτικά, βόρεια και ανατολικό Αιγαίο θα εκδηλωθούν τα πιο έντονα φαινόμενα - Βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες από την Παρασκευή - Η πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
«Ξαφνικά υπάρχει μία καινούργια ζωή» συγκλονίζει η μητέρα του 18χρονου Μάριου που έκανε μεταμόσχευση ήπατος στην Ιταλία
Η κ. Βέρρη ευχήθηκε αυτή η περιπέτεια να ήταν το τελευταίο δύσκολο κεφάλαιο στη ζωή του γιου της και να μπορέσει από εδώ και πέρα να ζήσει τη νέα ζωή που του χαρίστηκε, στο έπακρο
Ο 18χρονος Μάριος με τη μητέρα του μετά τη μεταμόσχευση ήπατος που έκανε στο Τορίνο της Ιταλίας
Newsit logo
Newsit logo