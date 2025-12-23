Τραμπ: «Ο Μαδούρο θα ήταν έξυπνο να εγκαταλείψει την εξουσία» – «Να κοιτάξεις τη χώρα σου», απαντά o πρόεδρος της Βενεζουέλας

Live αλληλοκατηγορίες αλλά και «συμβουλές» από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Νικολά Μαδούρο. Τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος αυξάνει την πίεση στη Βενεζουέλα από τις κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο για το Καράκας αλλά και τους βομβαρδισμούς σκαφών στην Καραϊβική, συμβουλεύει τον Βενεζουελανό ομόλογό του πως θα ήταν «έξυπνο» να εγκαταλείψει την εξουσία.

Με τη σειρά του ο Νικολά Μαδούρο προτρέπει τον Ντόναλντ Τραμπ να επικεντρωθεί με τις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας του. Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε στο αν στόχος του είναι να αναγκάσει τον σοσιαλιστή πρόεδρο της Βενεζουέλας να εγκαταλείψει την εξουσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σε αυτόν επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να φύγει. Θεωρώ πως θα ήταν σοφό από την πλευρά του», διευκρίνισε.

Έτσι, ο Νικολά Μαδούρο πήρε «πάσα» λέγοντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ «θα τα πήγαινε καλύτερα αν επικεντρωνόταν περισσότερο στις υποθέσεις των ΗΠΑ αντί στο κράτος της Λατινικής Αμερικής».

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα στη χώρα του και στον κόσμο. Θα τα πήγαινε καλύτερα αν επικεντρωνόταν σε οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα στη χώρα του και θα τα πήγαινε καλύτερα στον κόσμο αν επικεντρωνόταν στις υποθέσεις της χώρας του», σχολίασε ο Νικολά Μαδούρο σε ομιλία του και με αφορμή την πίεση που ασκεί η Ουάσινγκτον χτυπώντας κατά κύριο λόγο σκάφη, που όπως ισχυρίζεται η αμερικανική κυβέρνηση διακινούν ναρκωτικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Παραβίαση δικαιωμάτων στην απέλαση 137 Βενεζουελανών από την κυβέρνηση Τραμπ»

Αμερικανός δικαστής αποφάσισε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να φροντίσει να επιστρέψουν το ταχύτερο δυνατό στις ΗΠΑ κάπου 137 άνδρες από τη Βενεζουέλα τους οποίους απέλασε νωρίτερα φέτος στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου οδηγήθηκαν σε φυλακή ύψιστης ασφαλείας, αφού τους κατηγόρησε, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, πως ανήκαν σε συμμορίες, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η απέλαση τους έγινε τον Μάρτιο, με την επίκληση νόμου «περί αλλοδαπών εχθρών».

Ο δικαστής Τζέιμς Μπόσμπεργκ έκρινε ότι η απέλασή τους παραβίασε δικαιώματά τους βάσει των ορθών νομικών διαδικασιών και πρέπει να επιστρέψουν ώστε να μπορέσουν να αμφισβητήσουν στα δικαστήρια τις αποφάσεις για την απέλασή τους.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποχρεούται να του παρουσιάσει σχέδιο για την επιστροφή των ανθρώπων αυτών -οι οποίοι στο μεταξύ έχουν επαναπατριστεί στη Βενεζουέλα- εντός 2 εβδομάδων, πάντα σύμφωνα με την απόφασή του.