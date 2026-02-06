Ελλάδα

Τρεις σεισμοί στη νότια Κρήτη μέσα σε λίγα λεπτά: Ο μεγαλύτερος ήταν 3,9 Ρίχτερ

Οι δονήσεις έγιναν στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του νομού Λασιθίου
Σεισμός στην Κρήτη

Τρεις σεισμοί, ο μεγαλύτερος 3, 9 Ρίχτερ και ο μικρότερος 3 Ρίχτερ, ταρακούνησαν τη νότια Κρήτη το απόγευμα της Παρασκευής (06/02/2025).

Οι σεισμοί έγιναν με διαφορά λίγων λεπτών στη νότια Κρήτη και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του νομού Λασιθίου.

Ο πρώτος σεισμός είχε μέγεθος 3 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 11, 8 χλμ και επίκεντρο την θαλάσσια περιοχή 17χλμ από την Χρυσή Λασιθίου.

Ο επόμενος μερικά δευτερόλεπτα αργότερα στις 19.32 και είχε μέγεθος 3,9 Ρίχτερ, εστιακό βάθος 11,3 χλμ και επίκεντρο την θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Ιεράπετρας.

Ο τρίτος έγινε εννιά λεπτά αργότερα και είχε μέγεθος 3,8 Ρίχτερ, εστιακό βάθος 7,2 Ρίχτερ και επίκεντρο 23χλμ ανοικτά από την Χρυσή.

