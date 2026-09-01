Ιός του Δυτικού Νείλου: Ακόμη 12 δήμοι στον χάρτη των κρουσμάτων – Τεράστια η έξαρση στην Αττική

Ο ιός του Δυτικού Νείλου εξαπλώνεται με νέα κρούσματα να κάνουν την εμφάνισή τους και σε άλλες περιοχές της χώρας. Οι ειδικοί έχουν επισημάνει ότι ο μήνας Σεπτέμβριος θα είναι ένας δύσκολος μήνας.

Ο ΕΟΔΥ εξέδωσε αναθεωρημένο κατάλογο με τους δήμους όπου έχουν κάνει την εμφάνισή τους κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, που μεταδίδεται με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών.

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Σύμφωνα με αυτόν, από τις 26 Αυγούστου που είχε γίνει η προηγούμενη δημοσίευση των δήμων έως και τις 31 Αυγούστου 2026 αυξήθηκαν κατά 12 οι δήμοι στους οποίους εφέτος έχουν καταγραφεί ή αναμένονται κρούσματα από την σοβαρή, κυρίως, μορφή της λοίμωξης που προκαλεί ο ιός.

Οι νέοι δήμοι με επιβεβαιωμένη έκθεση ασθενών στον ιό του Δυτικού Νείλου είναι:

Ο Δήμος Ωρωπού

Ο Δήμος Γαλατσίου

Ο Δήμος Έδεσσας

Ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη

Ο Δήμος Ρεθύμνης στην Κρήτη

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Οι νέοι, υψηλού κινδύνου δήμοι όπου είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν κρούσματα είναι:

Ο Δήμος Ιλίου στην Αττική

Ο Δήμος Φαρκαδόνας στα Τρίκαλα

Ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών στη Θεσσαλονίκη

Ο Δήμος Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη

Ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού στην Πιερία

Ο Δήμος Κιλκίς στο Κιλκίς

Ο Δήμος Κορινθίων

Η Αττική και η υπόλοιπη χώρα

Με βάση τα νέα δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των δήμων όπου ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει προκαλέσει κρούσματα ανέρχεται πλέον:

Σε 39 στην Περιφέρεια Αττικής (επί συνόλου 66 δήμων που διαθέτει)

Σε τουλάχιστον 27 στην υπόλοιπη χώρα (επί συνόλου 266 δήμων)

Σημειώνεται πως στην υπόλοιπη χώρα δεν συμπεριλαμβάνονται οι δήμοι Θάσου και Κορινθίων, διότι οι αντίστοιχοι ασθενείς έχουν πολύπλοκο ιστορικό μετακινήσεων. Έτσι δεν είναι ακόμα βέβαιο σε ποιον ακριβώς δήμο τους μόλυνε ο ιός του Δυτικού Νείλου.

Οι δήμοι υψηλού κινδύνου

Υπάρχουν επίσης άλλοι 11 δήμοι που υπάρχει υψηλός κίνδυνος να σημειωθούν κρούσματα στο εγγύς μέλλον κρούσματα. Και αυτό διότι συντρέχουν παράγοντες όπως:

Γειτνιάζουν με επηρεαζόμενους δήμους ή έχουν υψηλού κινδύνου γεωμορφολογικά δεδομένα

Έχουν βεβαρημένο επιδημιολογικό ιστορικό

Έχει τεκμηριωθεί κυκλοφορία του ιού σε κουνούπια/ζώα στην ευρύτερη περιοχή

Οι δήμοι αυτοί αποκαλούνται περιοχές υψηλού κινδύνου. Όσοι ήδη έχουν έστω και ένα κρούσμα, αποκαλούνται επηρεαζόμενες περιοχές, διευκρινίζει ο ΕΟΔΥ στην σχετική έκθεσή του. Ο διαχωρισμός αυτός έχει γίνει διότι λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για την μείωση του κινδύνου μετάδοσης του ιού μέσω των μεταγγίσεων αίματος.

Για τον ακριβή αριθμό των εγχωρίων κρουσμάτων αναμένεται νέα έκθεση του ΕΟΔΥ. Έως και τα μέσα της περασμένης εβδομάδας (στις 26.08.2026), ο συνολικός αριθμός τους ήταν 232. Οι 19 από τους ασθενείς είχαν χάσει τη ζωή τους. Τα θύματα του ιού είχαν ηλικία από 66 έως 91 ετών.

Τα κρούσματα αυτά είναι μόνον τα εγχώρια, δηλαδή αυτά κατά τα οποία ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδόθηκε εντός Ελλάδος από το τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού. Αυτά ως επί το πλείστον είναι σοβαρά, με τους ασθενείς να παρουσιάζουν νευρολογικές εκδηλώσεις, όπως μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα.

Σε κάθε ένα από αυτά τα σοβαρά κρούσματα υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν άλλα 140 που είναι ασυμπτωματικά ή έχουν πολύ ήπια συμπτώματα.

Οι επηρεαζόμενοι και υψηλού κινδύνου δήμοι

Οι δήμοι στους οποίους έχει προκαλέσει εφέτος ο ιός του Δυτικού Νείλου κρούσματα και ποιοι είναι υψηλού κινδύνου για επικείμενη καταγραφή κρουσμάτων (αυτοί σημειώνονται με αστερίσκο).

Σημειώνεται πως κρούσμα αναφέρθηκε χθες και στο Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά δεν έχει ενταχθεί ακόμα στον κατάλογο.

Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών

Δήμος Αγίας Παρασκευής

Δήμος Νέας Ιωνίας

Δήμος Χαλανδρίου

Δήμος Παπάγου – Χολαργού

Δήμος Πεντέλης

Δήμος Βριλησσίων

Δήμος Αμαρουσίου

Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης

Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού

Δήμος Κηφισιάς

Δήμος Μεταμόρφωσης

Δήμος Ηρακλείου*

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Δήμος Κρωπίας

Δήμος Λαυρεωτικής

Δήμος Παλλήνης

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Δήμος Παιανίας

Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου

Δήμος Αχαρνών

Δήμος Μαραθώνος

Δήμος Σαρωνικού

Δήμος Διονύσου

Δήμος Ωρωπού

Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών

Δήμος Γλυφάδας

Δήμος Αλίμου

Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης

Δήμος Καλλιθέας

Δήμος Αγίου Δημητρίου

Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου

Δήμος Νέας Σμύρνης*

Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Δήμος Αθηναίων

Δήμος Ηλιουπόλεως

Δήμος Ζωγράφου

Δήμος Γαλατσίου

Δήμος Δάφνης – Υμηττού*

Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαληδόνας*

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής

Δήμος Φυλής

Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς

Δήμος Πειραιά

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών

Δήμος Πετρούπολης

Δήμος Χαϊδαρίου

Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερο

Δήμος Ιλίου*

Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

Δήμος Λαρισαίων

Δήμος Τεμπών

Δήμος Κιλελέρ

Δήμος Τυρνάβου

Δήμος Φαρσάλων

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

Δήμος Καρδίτσας

Δήμος Παλαμά

Δήμος Σαφάδων

Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Δήμος Τρικκαίων

Δήμος Φαρκαδόνας*

Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας

Δήμος Έδεσσας

Δήμος Πέλλας

Δήμος Σκύδρας

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Δήμος Νέας Ζίχνης

Δήμος Αμφίπολης*

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Δήμος Βέροιας

Δήμος Αλεξάνδρειας

Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Δήμος Θεσσαλονίκης

Δήμος Χαλκηδόνος

Δήμος Δέλτα

Δήμος Κορδελιού

Δήμος Νεάπολης – Συκεών*

Δήμος Παύλου Μελά*

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

Δήμος Δίου – Ολύμπου

Δήμος Κατερίνης

Δήμος Πύδνας – Κολινδρού*

Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς

Δήμος Κιλκίς*

Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας

Δήμος Ευρώτα

Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

Δήμος Κορινθίων**

Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Δήμος Θηβαίων

Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας

Δήμος Χαλκιδέων

Περιφερειακή Ενότητα Θάσου

Δήμος Θάσου **

Περιφερειακή Ενότητα Κρήτης

Δήμος Ρεθύμνης

Υπενθυμίζεται ότι οι Δήμοι Θάσου και Κορινθίων έχουν ασθενείς με πολύπλοκο ιστορικό μετακινήσεων. Έτσι δεν είναι ακόμα βέβαιο σε ποιον ακριβώς δήμο τούς μόλυνε ο ιός του Δυτικού Νείλου.