Τρίκαλα: Νεκρό μωρό 15 μηνών – Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο

Μεγάλη θλίψη έχει προκαλέσει στα Τρίκαλα ο ξαφνικός θάνατος ενός βρέφους μόλις 15 μηνών.

Το βρέφος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων το πρωί της Δευτέρας, 10 Αυγούστου 2026.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport, το βρέφος εντοπίστηκε από την οικογένειά του χωρίς τις αισθήσεις του και χωρίς να αναπνέει. Ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ, ωστόσο, μέσα στην αγωνία τους, αποφάσισαν να το μεταφέρουν οι ίδιοι με ιδιωτικό όχημα στο νοσοκομείο.

Μόλις το παιδί έφτασε στα Επείγοντα, γιατροί και νοσηλευτές ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες αναζωογόνησης. Παρά τις επίμονες προσπάθειές τους, το βρέφος δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 15μηνου παιδιού παραμένουν προς το παρόν άγνωστα και αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Παράλληλα, το Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων έχει αναλάβει την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.