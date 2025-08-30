Τρίκαλα: Οι ισχυροί άνεμοι έσπασαν στύλους ηλεκτροδότησης στα Χάσια – Δείτε εικόνες

Δεκάδες είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές στη χώρα λόγω των θυελλωδών ανέμων, μεταξύ αυτών και ο νομός Τρικάλων.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σχεδόν σε όλο τον νομό, προκάλεσαν προβλήματα στους στύλους φωτισμού στα Χάσια Τρικάλων.

Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προσπαθεί πυρετωδώς να αποκαταστήσει τις βλάβες που απλώνονται στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και συγκεκριμένα, στο δρόμο για Μαυρέλι Καλαμπάκας.

Στην περιοχή, λόγω του ανέμου, έσπασαν 5 στύλοι της ηλεκτροδότησης και η περιοχή που είναι η γραμμή από Σπαθάδες, Άγιος Νικόλαος μέχρι Μαυρέλι να μείνει χωρίς ρεύμα.

Άμεσα έγινε απομόνωση της γραμμής για να μην προκληθεί κάποιο ατύχημα ενώ συγχρόνως από άλλο συνεργείο πραγματοποιείται αποκατάσταση των προβλημάτων.