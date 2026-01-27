Τροχαίο με Έλληνες οπαδούς το ΠΑΟΚ: Εικόνες ντοκουμέντα από τη διακομιδή των τραυματιών στη Ρουμανία

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται οι δύο από τους τρεις τραυματίες και μοναδικούς επιζώντες του σοκαριστικού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (26.01.2026) στην Ρουμανία, όπου άφησαν την τελευταία τους πνοή 7 Έλληνες οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι πήγαιναν οδικώς στη Γαλλία.

Επτά νεκροί και τρεις τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DM6-E70, στην περιοχή της Τιμισοάρα της Ρουμανίας. Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που μετέβαιναν με βανάκι στη Λυών της Γαλλία για να παρακολουθήσουν από κοντά αναμέτρηση της ομάδας στα πλαίσια του Europa League, έχασαν τη ζωή τους όταν το όχημα που τους μετέφερε συγκρούστηκε σφοδρά με νταλίκα στο αντίθετο ρεύμα του δρόμου.

Τρία άτομα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο με τους δύο να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο τρίτος φέρει πιο ελαφρά τραύματα. Σύμφωνα με τον Γιώργο Καραμήτρο, Έλληνα κάτοικο της Τιμισοάρα που μίλησε στο STAR, όλοι είναι καλά στην υγεία τους και είναι σε θέση να επικοινωνήσουν.

Μάλιστα, εκτός από τα συγκλονιστικά πλάνα του τροχαίου, δραματικές φαίνεται να είναι οι πρώτες στιγμές από τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο.

«Τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά, απλώς κάνουν γενικές εξετάσεις όπως μου είπε ο γιατρός», επανέλαβε. «Αύριο το πρωί θα με ενημερώσουν» για τους τραυματισμούς, «εγώ είδα ότι στο πρόσωπό τους δεν είχαν κάτι ας πούμε», ανέφερε ο Γιώργος Καραμήτρος.

Στα πλάνα φαίνονται οι τραυματίες να μεταφέρονται με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο. «Έφτασαν από το Λούγκος οι σοροί. Δώσε κουράγιο παλικάρι μου εντάξει; Το όνομά σου;», ακούγεται να ρωτάει ο Γιώργος Καραμήτρος με τον ένα τραυματία να απαντά «Μάριος».

«Πήρα τηλέφωνο και μου είπαν ότι ο αδερφός μου πέθανε»

Τραγικές φιγούρες του δυστυχήματος οι συγγενείς των επτά θυμάτων, που δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι οι αγαπημένοι τους δεν θα επιστρέψουν σπίτι.

Ο αδερφός ενός 30χρονου με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, που ήταν ανάμεσα στα θύματα συγκλονίζει μιλώντας αποκλειστικά στο newsit.gr.

«Πήρα τηλέφωνο τον φίλο του, που είχε τις αισθήσεις του, και μου είπε ότι ο αδερφός μου είναι νεκρός», είπε στο newsit.gr ο αδερφός του 30χρονου φιλάθλου του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο της Ρουμανίας, ενώ πήγαιναν για το παιχνίδι της ομάδας τους στη Λυών της Γαλλίας.

«Από το πρωί προσπαθώ να βγάλω άκρη, δεν είμαι καλά αυτή τη στιγμή. Με το που έμαθα τι έγινε, κάλεσα και μίλησα με το παιδί που είχε τις αισθήσεις του. Μου είπε ότι ήταν στο νοσοκομείο και του έκαναν εξετάσεις. Μου είπε ότι ο αδερφός μου πέθανε. Δεν τον ρώτησα κάτι παραπάνω, γιατί με το που μου το είπε δεν είχα κουράγιο να ρωτήσω τίποτα», πρόσθεσε ο αδερφός του 30χρονου.

Η οικογένεια του 30χρονου θα μεταβεί στη Ρουμανία προκειμένου να αναγνωρίσει τη σορό του δικού της ανθρώπου, ενώ την ίδια ώρα συγγενείς και φίλοι του αδικοχαμένου Χρήστου δεν μπορούσαν να πιστέψουν το κακό που επιφύλαξε η μοίρα στο αγαπημένο τους πρόσωπο.