Τροχαίο με Έλληνες οπαδούς του ΠΑΟΚ: Τα πρόσωπα της τραγωδίας στη Ρουμανία – «Πήρα τηλέφωνο και μου είπαν ότι ο αδερφός μου πέθανε»

Στο πένθος έχει βυθιστεί η χώρα μετά την τραγική είδηση θανάτου 7 Ελλήνων οπαδών του ΠΑΟΚ, που σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία, όσο ταξίδευαν οδικώς για τη Γαλλία.

Οι 10 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ είχαν ξεκινήσει από την Κατερίνη, όπου στη συνέχεια κινήθηκαν στην Αλεξάνδρεια και από εκεί κατευθύνθηκαν προς τη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι της Τρίτης (27.01.2026), με ένα μαύρο βαν πέρασαν τα σύνορα της Ελλάδας και της Βουλγαρίας και άρχισαν να κινούνται στον αυτοκινητόδρομο DM6-E70, στην περιοχή της Τιμισοάρα στην Ρουμανία.

Σε μία προσπέραση, ο οδηγός του μίνι βαν έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με μία νταλίκα που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα. Από τη σφοδρή σύγκρουση, 7 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ 3 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με τους δύο από αυτούς να είναι σοβαρά τραυματισμένοι. Ο τρίτος ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές, ωστόσο και οι τρεις «έχουν συνείδηση και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο» σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Τραγικές φιγούρες του δυστυχήματος οι συγγενείς των επτά θυμάτων, που δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι οι αγαπημένοι τους δεν θα επιστρέψουν σπίτι. Ο αδερφός ενός 30χρονου με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, που ήταν ανάμεσα στα θύματα συγκλονίζει μιλώντας αποκλειστικά στο newsit.gr.

«Πήρα τηλέφωνο τον φίλο του, που είχε τις αισθήσεις του, και μου είπε ότι ο αδερφός μου είναι νεκρός», είπε στο newsit.gr ο αδερφός του 30χρονου φιλάθλου του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο της Ρουμανίας, ενώ πήγαιναν για το παιχνίδι της ομάδας τους στη Λυών της Γαλλίας.

«Από το πρωί προσπαθώ να βγάλω άκρη, δεν είμαι καλά αυτή τη στιγμή. Με το που έμαθα τι έγινε, κάλεσα και μίλησα με το παιδί που είχε τις αισθήσεις του. Μου είπε ότι ήταν στο νοσοκομείο και του έκαναν εξετάσεις. Μου είπε ότι ο αδερφός μου πέθανε. Δεν τον ρώτησα κάτι παραπάνω, γιατί με το που μου το είπε δεν είχα κουράγιο να ρωτήσω τίποτα», πρόσθεσε ο αδερφός του 30χρονου.

Η οικογένεια του 30χρονου θα μεταβεί στη Ρουμανία προκειμένου να αναγνωρίσει τη σορό του δικού της ανθρώπου, ενώ την ίδια ώρα συγγενείς και φίλοι του αδικοχαμένου Χρήστου δεν μπορούσαν να πιστέψουν το κακό που επιφύλαξε η μοίρα στο αγαπημένο τους πρόσωπο.