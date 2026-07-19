Τροχαίο στα Χανιά: «Ο ασθενής δεν κατέληξε από το τρακάρισμα, από θαύμα ζει ο συνάδελφος που του έκανε ΚΑΡΠΑ» λέει ο πρόεδρος των εργαζόμενων του ΕΚΑΒ Χανίων

«Από θαύμα ζει ο συνάδελφός μου που έκανε ΚΑΡΠΑ στην καμπίνα του ασθενοφόρου στον ασθενή», λέει στο newsit.gr o πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Χανίων για το σοβαρό περιστατικό που συνέβη λίγο μετά τις 7:15 το πρωί της Κυριακής (19.7.26) στην στη λεωφόρο Μουρνιών όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε 53χρονο ασθενή στο νοσοκομείο, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Η ώρα είναι 7 το πρωί και το κέντρο ελέγχου του ΕΚΑΒ δέχεται κλήση για μεταφορά ασθενή από το σπίτι του στο νοσοκομείο Χανίων μετά από ανακοπή που υπέστη. Τα όσα όμως εκτυλίχτηκαν κατά την διακομιδή του προς το νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος» δεν το περίμενε κανείς.

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Κατά τη διάρκεια της πορείας του προς το νοσοκομείο το ασθενοφόρο συγκρούστηκε -υπό συνθήκες που διερευνούνται από την τροχαία Χανίων- με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε νοσηλεύτρια που μόλις είχε σχολάσει από την βάρδια της από το νοσοκομείο.

Ο πρόεδρος των εργαζόμενων του ΕΚΑΒ Χανίων, Ιγνάτιος Κυρίτσης, μιλώντας στο newsit.gr αναφέρει ότι το τροχαίο συνέβη σε διασταύρωση, περίπου 500 μέτρα πριν από την είσοδο του νοσοκομείου Χανίων. Περιγράφει μάλιστα και τα όσα έγιναν κατα τα διάρκεια της διαδρομής από και προς το νοσοκομείο.

«Το ασθενοφόρο είχε κληθεί να διακομίσει έναν ασθενή που βρισκόταν ήδη σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής. Οι συνάδελφοί μου κινούνταν με χρήση σειρήνας, φάρων και όλων των προβλεπόμενων φωτεινών και ηχητικών σημάτων, ενώ είχε ήδη ενημερωθεί το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ώστε να βρίσκεται σε ετοιμότητα η ομάδα ανάνηψης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής, ο διασώστης που βρισκόταν στο πίσω μέρος του ασθενοφόρου έκανε αδιάκοπα ΚΑΡΠΑ και παρείχε τις απαραίτητες προσπάθειες ανάνηψης στον ασθενή. Ο ασθενής είχε παραληφθεί ήδη σε ανακοπή. Είχε εφαρμοστεί το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, είχε τοποθετηθεί αυτόματος απινιδωτής και οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίζονταν αδιάλειπτα μέχρι την άφιξη στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι κατέληξε εξαιτίας του τροχαίου. Ο άνθρωπος ήταν ήδη νεκρός και γίνονταν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να επανέλθει», λέει ο Ιγνάτιος Κυρίτσης.

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Και συνεχίζει: «Μόλις 500 μέτρα από την είσοδο του νοσοκομείου συνέβησαν όλα νωρίς το πρωί, με το πλήρωμα του ασθενοφόρου να ζει από θαύμα. Το τροχαίο συνέβη σε διασταύρωση, περίπου 500 μέτρα πριν από την είσοδο του Νοσοκομείου Χανίων. Δεν γνωρίζω τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, καθώς αυτές διερευνώνται από την Τροχαία και τους πραγματογνώμονες. Εκείνο που γνωρίζω με βεβαιότητα είναι ότι το ασθενοφόρο κινούνταν με ενεργοποιημένες τις σειρήνες και τους φάρους και εκτελούσε επείγουσα διακομιδή.Το ασθενοφόρο ανετράπη και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων. Από θαύμα δεν χάθηκε και ο συνάδελφος που βρισκόταν στο πίσω μέρος της καμπίνας συνεχίζοντας την προσπάθεια ανάνηψης του ασθενούς. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση».

Σε σοκ αλλά καλά στην υγεία τους οι διασώστες και η οδηγός του ΙΧ

«Τόσο η οδηγός του οχήματος όσο και το πλήρωμα του ασθενοφόρου βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, με γιατρούς και συναδέλφους να τους στηρίζουν ψυχολογικά», συμπληρώνει ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Χανίων.

«Ευτυχώς οι δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και η οδηγός του ΙΧ, η οποία είναι νοσηλεύτρια, είναι καλά στην υγεία τους. Ο ένας από τους δύο συναδέλφους χρειάστηκε ιατρική αντιμετώπιση λόγω αιμοθώρακα, όμως η κατάσταση όλων είναι σταθερή και δεν διατρέχει κίνδυνο. Οι δύο συνάδελφοί μου έχουν υποστεί πολύ μεγάλο ψυχολογικό σοκ και δεν είναι σε θέση να κάνουν δηλώσεις. Είναι νέοι στο ΕΚΑΒ, δεν έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας και αυτό που προέχει για εμάς είναι να τους στηρίξουμε ψυχολογικά και να τους δώσουμε τον χρόνο που χρειάζονται για να διαχειριστούν όσα έζησαν», καταλήγει.

Στο σημείο εκτός από την Πυροσβεστική που δέχτηκε κλήση στις 07:25 και προχώρησε στον απεγκλωβισμό των ατόμων από το ασθενοφόρο, βρέθηκε και η Τροχαία για την καταγραφή του συμβάντος και την ρύθμιση της κυκλοφορίας στο σημείο.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνά η Τροχαία Χανίων.

«Πολύ τυχεροί που ζουν»

«Τρεις συνάδελφοι σήμερα το πρωί δύο διασώστες και μια νοσηλεύτρια τραυματίστηκαν σε τροχαίο. Είναι πολύ τυχεροί που ζουν. Ο 53χρονος που μετέφερε το ασθενοφόρο με ανακοπή αντιμετωπίζοντας πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Το ασθενοφόρο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων. Ενας διασώστης ήταν πίσω μαζί με τον ασθενή και έκανε ΚΑΡΠΑ», λέει στο newsit.gr ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

«Σε διασταύρωση συγκρούστηκε στο πίσω μέρος με αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια, η οποία είχε σχολάσει από νυχτερινή βάρδια που είχε στο νοσοκομείο. Από τη σύγκρουση το ασθενοφόρο έκανε τούμπες στην άσφαλτο. Δυστυχώς ο 53 χρόνος ασθενής κατέληξε. Ο διασώστης είχε άγιο που ζει. Βέβαια νοσηλεύεται με πνευμοθώρακα. Τοποθετήθηκε Billow. Η νοσηλεύτρια και ο δεύτερος διασώστης που οδηγούσε το ασθενοφόρο νοσηλεύονται με τραύματα εκτός κινδύνου. Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την τροχαία», αναφέρει.

«Τα ασθενοφόρα, χωρίς να έχουν το δικαίωμα να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φροντίζουν ειδικά σε πολύ έκτακτα περιστατικά να μειώνουν το χρόνο παράδοσης του ασθενή στο νοσοκομείο», καταλήγει ο Μιχάλης Γιαννάκος.