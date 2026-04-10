Τροχαίο στη Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο τούμπαρε μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα

Δεν έχουν τέλος τα τροχαία ακόμα και σήμερα Μεγάλη Παρασκευή (10/4/2026) με μία συγκλονιστική σύγκρουση να συμβαίνει στη Φθιώτιδα, όπου η κίνηση από το πρωί ήταν πολύ μεγάλη λόγω της πασχαλινής εξόδου.

Το μεσημέρι στον κεντρικό παραλιακό δρόμο του Αγίου Κωνσταντίνου στη Φθιώτιδα, έγινε ένα τροχαίο κάτω από άγνωστες συνθήκες, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα το ένα να καταλήξει τουμπαρισμένο.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός οδηγού ή επιβάτη, ωστόσο οι υλικές ζημιές είναι σοβαρές.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας είναι επί ποδός, όμως οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί σε όλο το οδικό δίκτυο, όπου η κίνηση μέχρι και το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου θα είναι πολύ μεγάλη.