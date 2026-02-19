Τροχαίο στη Λαμία: 85χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο και προκάλεσε καραμπόλα 5 αυτοκίνητων

Πανικός προκλήθηκε στο κέντρο της Λαμίας μετά από σφοδρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι (19/2/2026) στην οδό Γεωργίου Πλατή, αφού οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και προκάλεσε καραμπόλα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του lamianow.gr, το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας 85χρονος άνδρας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες τέθηκε εκτός ελέγχου προκαλώντας τροχαίο.

Το όχημα χτύπησε αρχικά σε ένα άλλο μπλε αυτοκίνητο που προπορευόταν και στην συνέχεια έπεσε αρχικά πάνω στο μαύρο Renault Kadjar στο οποίο επέβαινε ένας νεαρός και ανέβαινε προς Λαμία ενώ αφού πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας συγκρούστηκε και με ένα άλλο σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Τελικά, η πορεία του σταμάτησε πάνω σε ένα Dacia, το οποίο κινούνταν με κατεύθυνση προς Λαμία και οδηγούσε μία νεαρή γυναίκα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές και στα πέντε οχήματα που ενεπλάκησαν στο περιστατικό.

Παρά τη σφοδρότητα των συγκρούσεων, ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός και δεν χρειάστηκε διακομιδή στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας, οι οποίοι διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.