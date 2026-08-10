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Χανιά: Συγκλονιστικό βίντεο με τη διάσωση γυναίκας σε παραλία – Η μάχη του ναυαγοσώστη με τα μεγάλα κύματα

Παρά τις κόκκινες σημαίες που είχαν τοποθετηθεί στην παραλία λόγω των επικίνδυνων συνθηκών, η τουρίστρια μπήκε στο νερό
Συγκλονιστικό βίντεο με τη διάσωση γυναίκας σε παραλία στα Χανιά
Συγκλονιστικό βίντεο με τη διάσωση γυναίκας σε παραλία στα Χανιά / Coastline Lifeguard Academy
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Την τύχη με το μέρος της είχε μία γυναίκα σε παραλία στα Χανιά, η οποία αγνόησε τις κόκκινες σημαίες που είχαν τοποθετηθεί και βούτηξε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να κινδυνέψει από τα μεγάλα κύματα.

Η 60χρονη γυναίκα κινδύνευσε άμεσα από τη μανία των κυμάτων και χρειάστηκε η επέμβαση τριών ναυαγοσωστών, οι οποίοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Μάλιστα, όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο ναυαγοσώστης Παντελής Κυριακάκης, ο οποίος συμμετείχε στη διάσωση, οι τρεις άνδρες βρίσκονταν στο σημείο περίπου 15 λεπτά πριν από την έναρξη της βάρδιάς τους, με αποτέλεσμα να επέμβουν άμεσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (10.08.2026) στην παραλία του Καβρού, όταν μια περίπου 60χρονη τουρίστρια μπήκε στη θάλασσα, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, και παρασύρθηκε από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα.

Τα μεγάλα κύματα, όπως φαίνεται και στο συγκλονιστικό βίντεο, δυσκόλεψαν σημαντικά το έργο των ναυαγοσωστών. Με συντονισμένες προσπάθειες, ωστόσο, κατάφεραν να προσεγγίσουν τη γυναίκα και να τη μεταφέρουν με ασφάλεια στην ακτή.

Παρά τις κόκκινες σημαίες που είχαν τοποθετηθεί στην παραλία λόγω των επικίνδυνων συνθηκών, η τουρίστρια μπήκε στο νερό και σύντομα παρασύρθηκε από το έντονο ρεύμα.

Οι ναυαγοσώστες κρούουν για ακόμη μία φορά τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι αρκετοί λουόμενοι, κυρίως επισκέπτες από το εξωτερικό, εξακολουθούν να αγνοούν τις προειδοποιητικές σημαίες και τις απαγορεύσεις όταν επικρατούν επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

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